Айдын Сулейманлы назвал незабываемой победу над чемпионом Магнусом Карлсеном

Азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы назвал "незабываемой" победу над лидером мирового рейтинга, пятикратным чемпионом мира Магнусом Карлсеном на командном чемпионате мира по рапиду и блицу в Гонконге.

В заявлении Report 21-летний шахматист признался, что сам не мог поверить в победу над легендарным норвежцем.

"После победы я не мог прийти в себя. Трудно описать эмоции от победы над Карлсеном. В тот момент я был очень взволнован и не верил в свою победу. Это был незабываемый момент. Карлсен - лучший шахматист в истории, победа над ним - большая гордость", - сказал Сулейманлы.

Он также поделился впечатлениями в целом от турнира в Гонконге: "Я впервые участвовал в этом соревновании. Мне посчастливилось поучаствовать в нем в составе команды "Одлар юрду". Мы хорошо выступили. Обыграли WR Chess - одного из фаворитов турнира, в составе которого играл Карлсен. Также одержали победу над командой KazChess, за которую выступает Шахрияр Мамедъяров".

Напомним, что команда "Одлар Юрду" вышла в 1/8 финала блица, где уступила Узбекистану, а в рапиде заняла 11-е место.