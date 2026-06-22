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Азербайджанские альпинистки поднялись на вершину Монте-Патерно в Доломитовых Альпах

First News Media20:40 - Сегодня
Азербайджанские альпинистки поднялись на вершину Монте-Патерно в Доломитовых Альпах

Представительницы Федерации альпинизма Азербайджана совершили восхождение по одному из самых известных маршрутов via ferrata в Италии

Члены Федерации альпинизма Азербайджана Фидан Мамедова и Сима Сафарова 18-19 июня совершили очередное успешное восхождение в Доломитовых Альпах на севере Италии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию альпинизма Азербайджана, азербайджанские альпинистки поднялись на вершину Монте-Патерно высотой 2744 метра, расположенную в массиве Тре-Чиме-ди-Лаваредо, по via ferrata маршруту Де Луча - Иннеркофлер .

Этот маршрут считается одним из самых интересных и популярных в Доломитах благодаря своим техническим особенностям, скальным участкам, экспонированным отрезкам, а также историческим туннелям, сохранившимся со времен Первой мировой войны. Via ferrata - это скальные горные маршруты, оборудованные страховочными тросами, металлическими лестницами и опорами.

Во время восхождения участницы успешно преодолели сложный горный рельеф, отвесные скалы и трудности высокогорных условий, добравшись до вершины. С нее открываются впечатляющие виды на Тре-Чиме-ди-Лаваредо, Кадини-ди-Мизурина и окружающие хребты Доломитов.

В рамках поездки представители федерации также ознакомились с горной инфраструктурой региона, системами via ferrata и подходами к обеспечению безопасности. Отмечается, что подобная деятельность способствует представительству азербайджанского альпинизма в международных горных регионах, а также повышению технической подготовки и горного опыта членов федерации.

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