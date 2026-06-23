В Масаллы изъято свыше семи килограммов наркотических средств

В Масаллинском районе правоохранительные органы провели операцию, направленную на противодействие незаконному обороту наркотических средств, в результате которой изъята крупная партия запрещенных веществ.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на АPА, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Масаллинского районного отдела полиции, был задержан 41-летний Эмин Махмудов, ранее судимый.

При досмотре у задержанного было обнаружено и изъято свыше семи килограммов наркотических средств. По предварительным данным, в состав изъятой партии входили марихуана, героин и опиум.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Судом в отношении Эмина Махмудова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.