Испания вырвала победу у Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Испании стала вторым участником полуфинала чемпионата мира по футболу 2026 года.

В четвертьфинальном матче, прошедшем на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде (США), команда Луиса де ла Фуэнте одержала победу над Бельгией со счётом 2:1.

Испанцы открыли счёт на 30-й минуте благодаря точному удару Фабиана Руиса после эффектной комбинации. До этого момента команда не пропустила на турнире ни одного мяча и неизменно побеждала во всех матчах, где первой выходила вперёд.

Однако ещё до перерыва бельгийцы сумели восстановить равновесие. На 41-й минуте отличился Шарль Де Кетеларе, прервав рекордную «сухую» серию сборной Испании на чемпионатах мира, которая составила 649 минут — лучший показатель в истории турнира.

Во второй половине встречи борьба проходила в напряжённой атмосфере. На 71-й минуте бельгийцы лишились основного вратаря Тибо Куртуа, который получил травму и был заменён на Сенне Ламменса.

Победу испанцам принёс Микель Мерино. На 88-й минуте он воспользовался ошибкой вышедшего на замену голкипера и забил решающий мяч, обеспечив своей команде выход в полуфинал.

В следующем раунде Испания встретится со сборной Франции. Полуфинальный матч состоится 14 июля. Вторую путёвку в финал разыграют победители пар Норвегия — Англия и Аргентина — Швейцария.