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Общество

В AQTA сообщили о результатах проверки после инцидента на поминках в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

First News Media08:25 - Сегодня
В AQTA сообщили о результатах проверки после инцидента на поминках в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) провело проверку в связи с инцидентом, произошедшим 14 июля на поминальной церемонии в Гяндже.

Как сообщили Report в ответ на запрос в AQTA, сотрудники Гянджа-Дашкесанского регионального управления агентства провели расследование по факту происшествия.

По данным ведомства, всем почувствовавшим недомогание была оказана необходимая медицинская помощь.

"Предварительно им был поставлен диагноз "бактериальное пищевое отравление неуточненной этиологии". После осмотра врачами их состояние было оценено как удовлетворительное, и они были отпущены домой", - отметили в AQTA.

В агентстве также сообщили, что для установления причин инцидента были отобраны образцы продуктов питания, приготовленных в домашних условиях и поданных на поминальной церемонии. Они направлены на лабораторное исследование.

Расследование продолжается.

July 14, 2026 21:05

В Гяндже зафиксирован случай отравления на траурной церемонии.

Как сообщает Qafqazinfo, четверо пострадавших госпитализированы в инфекционное отделение Больницы имени Аббаса Саххата при Гянджинской городской объединенной больнице.

Речь идет о Тапдыге Гасанли (1999 г.р.), Лейле Гусейновой (1951 г.р.), Рамиле Мамедове (1982 г.р.) и Ульвие Гаджиевой (1974 г.р.).

В тот же день отравились и двое малолетних детей. Их доставили в Гянджинскую объединенную детскую больницу.

Отмечается, что причиной отравления стала еда, поданная на поминках. По данному факту начато расследование.

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