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Участник ЧМ-2026 в составе сборной ЮАР Адамс умер в возрасте 25 лет

First News Media16:40 - Сегодня
Участник ЧМ-2026 в составе сборной ЮАР Адамс умер в возрасте 25 лет

Полузащитник футбольного клуба "Мамелоди Сандаунс" и сборной ЮАР Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщил портал Soccer Laduma.

Причины смерти не называются.

Адамс перешел в "Мамелоди Сандаунс" в 2025 году и провел за команду 27 матчей, забив 4 мяча. До этого на протяжении пяти лет он выступал за южноафриканский "Стелленбос". В сезоне-2025/26 футболист стал победителем африканской Лиги чемпионов.
За сборную ЮАР Адамс провел 9 матчей, в которых забил 1 гол. Полузащитник сыграл во всех трех встречах группового этапа чемпионата мира - 2026, не отметившись результативными действиями, но не принял участия во встрече 1/16 финала против команды Канады (0:1).

Источник: ТАСС

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