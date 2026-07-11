Участник ЧМ-2026 в составе сборной ЮАР Адамс умер в возрасте 25 лет

Полузащитник футбольного клуба "Мамелоди Сандаунс" и сборной ЮАР Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщил портал Soccer Laduma.

Причины смерти не называются.

Адамс перешел в "Мамелоди Сандаунс" в 2025 году и провел за команду 27 матчей, забив 4 мяча. До этого на протяжении пяти лет он выступал за южноафриканский "Стелленбос". В сезоне-2025/26 футболист стал победителем африканской Лиги чемпионов.

За сборную ЮАР Адамс провел 9 матчей, в которых забил 1 гол. Полузащитник сыграл во всех трех встречах группового этапа чемпионата мира - 2026, не отметившись результативными действиями, но не принял участия во встрече 1/16 финала против команды Канады (0:1).

Источник: ТАСС