МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем демократии и национального единства - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Турцию с Днем демократии и национального единства.
Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице МИД Азербайджана в социальной сети X.
"С глубоким уважением чтим светлую память шехидов, отдавших свои жизни во имя защиты демократии, национальной воли и единства, а также выражаем признательность героям-ветеранам. Поздравляем с Днем демократии и национального единства - 15 июля!", - говорится в публикации.
15 İyul – Demokratiya və Milli Birlik Günü münasibətilə qardaş Türkiyə Respublikasına ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq.
Demokratiyanın, milli iradənin və birliyin müdafiəsi uğrunda həyatlarını qurban vermiş şəhidlərin əziz xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla yad edir,… pic.twitter.com/pDorHeFeq5 — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) July 15, 2026