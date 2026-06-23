Пропавшие в Агджабеди подростки найдены в Баку - ОБНОЛЕНО

Жители села Хюсюлю Агджабединского района Анар Мамедов и Кямал Магеррамлы нашлись в посёлке Бина Хазарского района города Баку.

Как передает AПA, подростки переданы своим семьям.

Сообщается, что их состояние удовлетворительное.

12:05

В Агджабединском районе ведутся поиски двух несовершеннолетних, которые пропали без вести после того, как покинули место проживания.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на АPА, инцидент произошел в селе Хюсюлю. Жители населенного пункта Анар Мамедов и его двоюродный брат Камал Магеррамли, оба 16 лет, 22 июня вышли из дома и не вернулись.

После исчезновения подростков их семьи обратились в соответствующие государственные органы с заявлением о пропаже.

В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативно-поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетних и выяснение обстоятельств их исчезновения.