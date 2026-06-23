Сын Дэвида и Виктории Бекхэм дебютирует в кино - ФОТО
Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Ромео Бекхэм впервые появится на большом экране.
Как сообщает Variety, он сыграл одну из ролей в романтической спортивной драме «Forty Love». Режиссером картины выступил известный фэшн-фотограф Пьер-Анж Карлотти, для которого этот проект стал дебютом в полнометражном кино.
По сюжету фильма звезда тенниса Саша Галло готовится к главному турниру в Париже, однако появление нового харизматичного соперника, которого играет Ромео Бекхэм, меняет его представления о конкуренции, амбициях и самом себе. Создатели фильма называют историю романтической притчей о взрослении, спорте и любви.
Партнерами Бекхэма по съемочной площадке стали Поль Киршер, Гийом Кане и Бенжамен Вуазен. Также в фильме появится легенда французского кино Катрин Денёв.
До этого Ромео Бекхэм был известен прежде всего как модель, сотрудничавшая с такими модными домами, как Yves Saint Laurent и Balenciaga.
Фильм выйдет в прокат во Франции 25 ноября.
Кадр из фильма «Forty Love»