Сын Дэвида и Виктории Бекхэм дебютирует в кино - ФОТО

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Ромео Бекхэм впервые появится на большом экране.

Как сообщает Variety, он сыграл одну из ролей в романтической спортивной драме «Forty Love». Режиссером картины выступил известный фэшн-фотограф Пьер-Анж Карлотти, для которого этот проект стал дебютом в полнометражном кино.

По сюжету фильма звезда тенниса Саша Галло готовится к главному турниру в Париже, однако появление нового харизматичного соперника, которого играет Ромео Бекхэм, меняет его представления о конкуренции, амбициях и самом себе. Создатели фильма называют историю романтической притчей о взрослении, спорте и любви.

Партнерами Бекхэма по съемочной площадке стали Поль Киршер, Гийом Кане и Бенжамен Вуазен. Также в фильме появится легенда французского кино Катрин Денёв.

До этого Ромео Бекхэм был известен прежде всего как модель, сотрудничавшая с такими модными домами, как Yves Saint Laurent и Balenciaga.

Фильм выйдет в прокат во Франции 25 ноября.

Кадр из фильма «Forty Love»