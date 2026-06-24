Стали известны некоторые детали дела блогерши Arzum 9999

Стали известны некоторые подробности по уголовному делу блогерши Ильдузы Гаджиевой, известной под псевдонимом Arzum 9999 и обвиняемой в совершении дорожно-транспортного происшествия, повлёкшего смерть одного человека и причинение травм другому.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Unikal, авария произошла 27 июня 2025 года в посёлке Мардакян Хазарского района Баку.

Следствием установлено, что в тот день в 00:53 Ильдуза Гаджиева арендовала автомобиль Changan у компании ООО Star Lizinq, заключив соответствующий договор и предъявив водительское удостоверение, выданное в Германии.

Двигаясь по территории Хазарского района в направлении поселка Гала, она нарушила требования частей 1 статьи 42 и 4 статьи 37 закона "О дорожном движении". При выполнении поворота она была обязана обеспечить безопасный боковой интервал и не создавать помех другим участникам движения, следовавшим в том же направлении. Однако, несмотря на возможность предотвратить ДТП, эти требования соблюдены не были.

Кроме того, она проигнорировала требование дорожного знака "Движение без остановки запрещено", выполнила левый поворот и выехала на полосу встречного движения.

Несмотря на то, что Гаджиева заметила, что автомобиль Mercedes-Benz D2 под управлением Амаля Меликова совершает обгон, она не снизила скорость до полной остановки, не дождалась завершения маневра и продолжила поворот.

В результате управляемый ею автомобиль задел заднее колесо Mercedes, пытавшегося завершить обгон. После столкновения Амаль Меликов потерял управление и его машина врезалась в бетонное ограждение на обочине дороги.

Находившаяся в автомобиле пассажирка Санубар Мурадова получила тяжелые травмы, а водитель погиб на месте происшествия.

Следствие также считает, что после аварии Ильдуза Гаджиева покинула место ДТП, не сообщив о случившемся правоохранительным органам, не дождавшись прибытия сотрудников полиции и не оказав помощи пострадавшим.

В ходе допроса в качестве обвиняемой Гаджиева не признала вину по предъявленным обвинениям. На время следствия в ее отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Блогерше были предъявлены обвинения по статьям 263.2 (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть) и 264 (оставление места ДТП) Уголовного кодекса.