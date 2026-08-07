Судья заявил о самоотводе по делу Гарегина II - ОБНОВЛЕНО
Судья по делу католикоса всех армян Гарегина II Акоп Манукян заявил о самоотводе.
Как передают армянские медиа, об этом сообщил адвокат каталикоса Ара Зограбян.
"Судья Акоп Манукян заявил о самоотводе и отказался от рассмотрения этого дела", - сказал адвокат.
16:35
Первое заседание суда по делу Католикоса всех армян Гарегина II началось в закрытом режиме.
После прибытия в здание суда Гарегина II сотрудники правоохранительных органов закрыли двери и не впустили в зал заседаний как журналистов, так и желающих присутствовать на заседании представителей оппозиционных партий, передают армянские СМИ.
Католикос явился в суд в сопровождении шести епископов, которые также проходят по делу.
У здания суда продолжается митинг оппозиционных партий "Сильная Армения", "Армения" и "Процветающая Армения", а также представителей духовенства и верующих граждан, которые считают, что своими действиями власти нарушают закрепленный в конституции принцип разделения государства и церкви.
Напомним, Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после решения Гарегина II лишить сана епископа Геворка Сарояна (в миру — Арман Сароян). Сароян поддержал власти в конфликте с Армянской Апостольской церковью. Производство ведется по статьям о неисполнении судебного акта, воспрепятствовании его исполнению и склонении к неисполнению. Помимо Гарегина II, обвиняемыми по делу проходят еще шесть членов Верховного духовного совета ААЦ.
10:50
Католикос всех армян и шесть членов Верховного духовного совета в пятницу предстанут перед судом впервые в истории Армении и армянской церкви.
Предварительные слушания по уголовному делу против Католикоса всех армян Гарегина Второго и шести епископов назначены на 7 августа в 15:00 (по местному времени) в суде общей юрисдикции первой инстанции Армавирской области Армении.
В феврале текущего года генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Католикоса всех армян Гарегина Второго. Выезд из страны ему запрещен.
Уголовное дело возбуждено по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта, связанного с Арманом Сарояном.
Распоряжением Католикоса присоединившийся к антицерковной кампании премьер-министра Армении Никола Пашиняна епископ Сароян был освобожден от должности главы одной из епархий в стране, а решением Высшего духовного совета он был лишен епископского сана.
Источник: Interfax.ru