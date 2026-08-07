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Судья заявил о самоотводе по делу Гарегина II - ОБНОВЛЕНО

First News Media18:45 - 07 / 08 / 2026
Судья заявил о самоотводе по делу Гарегина II - ОБНОВЛЕНО

Судья по делу католикоса всех армян Гарегина II Акоп Манукян заявил о самоотводе.

Как передают армянские медиа, об этом сообщил адвокат каталикоса Ара Зограбян.

"Судья Акоп Манукян заявил о самоотводе и отказался от рассмотрения этого дела", - сказал адвокат.

16:35

Первое заседание суда по делу Католикоса всех армян Гарегина II началось в закрытом режиме.

После прибытия в здание суда Гарегина II сотрудники правоохранительных органов закрыли двери и не впустили в зал заседаний как журналистов, так и желающих присутствовать на заседании представителей оппозиционных партий, передают армянские СМИ.

Католикос явился в суд в сопровождении шести епископов, которые также проходят по делу.

У здания суда продолжается митинг оппозиционных партий "Сильная Армения", "Армения" и "Процветающая Армения", а также представителей духовенства и верующих граждан, которые считают, что своими действиями власти нарушают закрепленный в конституции принцип разделения государства и церкви.

Напомним, Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после решения Гарегина II лишить сана епископа Геворка Сарояна (в миру — Арман Сароян). Сароян поддержал власти в конфликте с Армянской Апостольской церковью. Производство ведется по статьям о неисполнении судебного акта, воспрепятствовании его исполнению и склонении к неисполнению. Помимо Гарегина II, обвиняемыми по делу проходят еще шесть членов Верховного духовного совета ААЦ.

10:50

Католикос всех армян и шесть членов Верховного духовного совета в пятницу предстанут перед судом впервые в истории Армении и армянской церкви.

Предварительные слушания по уголовному делу против Католикоса всех армян Гарегина Второго и шести епископов назначены на 7 августа в 15:00 (по местному времени) в суде общей юрисдикции первой инстанции Армавирской области Армении.

В феврале текущего года генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Католикоса всех армян Гарегина Второго. Выезд из страны ему запрещен.

Уголовное дело возбуждено по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта, связанного с Арманом Сарояном.

Распоряжением Католикоса присоединившийся к антицерковной кампании премьер-министра Армении Никола Пашиняна епископ Сароян был освобожден от должности главы одной из епархий в стране, а решением Высшего духовного совета он был лишен епископского сана.

Источник: Interfax.ru

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