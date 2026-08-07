Трамп назвал выборы в США «полным бардаком»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал избирательную систему страны, заявив, что выборы в США находятся в состоянии «полного бардака».

В интервью Punchbowl News Трамп заявил, что выступает за обязательное предъявление удостоверения личности с фотографией при голосовании, назвав это необходимым условием для подтверждения личности избирателей.

По словам президента, в США для получения некоторых бытовых услуг требуется предоставить документы, удостоверяющие личность, тогда как при голосовании такие требования отсутствуют.

Трамп также заявил, что не опасается возможной процедуры импичмента, назвав себя одним из «величайших лидеров» в истории США. Кроме того, он вновь обвинил демократов в поддержке политики открытых границ и других инициатив, которые он подвергает критике.