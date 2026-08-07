Стартует производство сиквела байопика о Майкле Джексоне

После грандиозного успеха биографического фильма «Michael», посвященного жизни Майкла Джексона, студия Lionsgate подтвердила планы по созданию продолжения.

По данным Variety, производство «Michael 2» может начаться в конце 2026 года или в начале 2027-го. В компании также намекнули, что премьера второй части ориентировочно состоится в 2028 году, хотя точная дата пока не объявлена.

Решение о запуске сиквела стало логичным после впечатляющего коммерческого успеха первой картины. Фильм «Michael» стал одним из самых прибыльных проектов Lionsgate и помог студии значительно улучшить финансовые показатели.

На данный момент подробности сюжета второй части не раскрываются. Также не сообщается об изменениях в актерском составе, однако ожидается, что история продолжит рассказывать о жизни и творческом пути Майкла Джексона.

Официальные детали о начале съемок и дате релиза будут объявлены позднее.