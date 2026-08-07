Полиция предотвратила незаконную свадьбу с несовершеннолетней в Агдаше

В Агдашском районе Азербайджана предотвратили проведение свадьбы с участием несовершеннолетней.

Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД, в полицию поступило обращение о планируемом браке несовершеннолетнего лица. По данному факту сотрудники Агдашского районного отделения полиции провели проверку.

В ходе расследования было установлено, что девушке 17 лет.

Сотрудники полиции и представители соответствующих государственных органов провели разъяснительные беседы с родителями жениха и невесты, указав на незаконность данной ситуации.

Запланированное свадебное мероприятие было перенесено. По факту продолжается расследование.