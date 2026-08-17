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Награждена группа военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана - СПИСОК

First News Media12:40 - Сегодня
Награждена группа военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана - СПИСОК

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении государственными наградами военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

«За отличие в обеспечении охраны государственной границы, защите и сохранении территориальной целостности Азербайджанской Республики и при выполнении задач, поставленных перед органами пограничной охраны, наградить следующих военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:

орденом «Рашадат» 2-й степени

Гусейнова Насеха Ибрагим оглу – полковника

орденом «За службу Отечеству» 2-й степени

Мехдиева Ильхама Исмаил оглу – генерал-лейтенанта

Нагиева Афгана Вели оглу – генерал-лейтенанта

Рагимова Рашада Манаф оглу – полковника

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Абдаева Сеймура Нуреддин оглу – капитана 1-го ранга

Мирзоева Мирзу Адиль оглу – полковника

Шукюрова Панаха Осман оглу – полковника

Тагиева Бахруза Сабир оглу – полковника

Гусейнгулиева Шахина Юсиф оглу – полковник-лейтенанта

медалью «За Отчизну»

Гурбанова Натига Надир оглу – капитана 1-го ранга

Нагиева Мухаммеда Биладон оглу - полковника

Нагиева Мурада Тофиг оглу - полковника

Салимова Эльвина Вахуб оглу - полковника

Шукюрова Махмуда Сабир оглу – полковника

Агаева Расима Юнис оглу – полковник-лейтенанта

Аллахвердиева Фарзанда Аллахгулу оглу – полковник-лейтенанта

Джахидзаде Ниджата Этибар оглу – полковник-лейтенанта

Асадова Эльмеддина Керим оглу – капитана 2-го ранга

Асадова Юсифа Вагиф оглу – полковник-лейтенанта

Насибова Теймура Халил оглу – полковник-лейтенанта

Рзаева Эльвина Галиб оглу – полковник-лейтенанта

Сафиева Мубариза Мухаммед оглу – майора

медалью «За отвагу»

Бехбудова Аллахверди Шахлар оглу – полковника

Алиева Эльнура Абуталыб оглу – полковника

Асадова Гусейна Афтандил оглу – полковника

медалью «За военные заслуги»

Байрамова Тейюба Нурали оглу – полковника

Эйвазова Шукюра Мухаммед оглу – полковника медицинской службы

Алиева Зафара Башир оглу – полковника

Амирова Джейхуна Джебраил оглу – полковника

Гейдарова Исмаила Гахраман оглу – полковника медицинской службы

Гамзаева Мухтара Исмаил оглу – полковника

Гулиева Ильгара Вагиф оглу – полковника юстиции

Сулейманова Расула Таваккюль оглу – полковника

Абдуллаева Анара Ариф оглу – полковник-лейтенанта

Аллахвердиева Салеха Сабир оглу – полковник-лейтенанта

Асланова Вюсала Саяд оглу – полковник-лейтенанта

Байрамова Рамина Бекир оглу – полковник-лейтенанта

Дадашева Рахида Балага оглу – полковник-лейтенанта

Алиева Ровшана Искендер оглу – полковник-лейтенанта

Амрахова Ильгара Эльдар оглу – полковник-лейтенанта медицинской службы

Махмудова Рамина Али оглу – капитана 2-го ранга

Магеррамова Фархада Али оглу – полковник-лейтенанта

Садыгова Садига Салех оглу – полковник-лейтенанта

Аббасова Рафаэля Эльхан оглу – майора

Абышова Сабухи Надир оглу – майора

Баширова Назира Хосров оглу – майора

Джафарли Азада Адиль оглу – капитана 3-го ранга

Ахмедова Гурбана Ахмед оглу – майора

Алиева Бахруза Гахраман оглу – майора

Арабову Досханым Ариф гызы – майора

Гусейнова Орхана Аждар оглу – майора

Искендерова Джабира Гусейн оглу – майора

Керимова Нихада Гасангулу оглу – майора

Гахраманова Парвиза Азим оглу – майора

Гулузаде Рамиля Али оглу – майора

Махмудова Кянана Гасан оглу – майора

Мисгерли Симу Рахиль гызы – майора медицинской службы

Мустафазаде Самира Садиг оглу – капитана 3-го ранга

Наджафова Вугара Гудрет оглу – майора

Оруджалиева Раджа Айяр оглу – майора

Заидова Узеира Алескер оглу – майора

Зейналова Сабира Гурбан оглу – майора

Байрамлы Сеймура Интигам оглу – капитана

Газиева Рашада Нусреддин оглу – капитана

Исламова Мирзу Рашид оглу – капитана

Махмудову Самиру Ихтияр гызы – капитана

Мехтиева Мазахира Аяз оглу – капитана

Мурадова Валеха Низамали оглу – капитан-лейтенанта

Рзаева Эмина Салам оглу – капитана

Садыгова Самеда Шахин оглу – капитан-лейтенанта

Салаева Рахиба Гумбат оглу – капитана

Сеидли Мирвасифа Мирсатдар оглу – капитана

Абдуллаева Гахрамана Аллахъяр оглу – старшего гизиря

Эйвазова Орхана Эйваз оглу – старшего мичмана

Искендерова Дашдамира Низами оглу – старшего гизиря

Гасымову Севду Ильхам гызы – старшего гизиря

Ширалиеву Улькер Эльдар гызы – старшего гизиря

Геюшева Немата Талят оглу – гизиря

Магеррамова Асифа Ариф оглу – гизиря», - говорится в распоряжении.

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