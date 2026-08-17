Награждена группа военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана - СПИСОК
Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении государственными наградами военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС).
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
«За отличие в обеспечении охраны государственной границы, защите и сохранении территориальной целостности Азербайджанской Республики и при выполнении задач, поставленных перед органами пограничной охраны, наградить следующих военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:
орденом «Рашадат» 2-й степени
Гусейнова Насеха Ибрагим оглу – полковника
орденом «За службу Отечеству» 2-й степени
Мехдиева Ильхама Исмаил оглу – генерал-лейтенанта
Нагиева Афгана Вели оглу – генерал-лейтенанта
Рагимова Рашада Манаф оглу – полковника
орденом «За службу Отечеству» 3-й степени
Абдаева Сеймура Нуреддин оглу – капитана 1-го ранга
Мирзоева Мирзу Адиль оглу – полковника
Шукюрова Панаха Осман оглу – полковника
Тагиева Бахруза Сабир оглу – полковника
Гусейнгулиева Шахина Юсиф оглу – полковник-лейтенанта
медалью «За Отчизну»
Гурбанова Натига Надир оглу – капитана 1-го ранга
Нагиева Мухаммеда Биладон оглу - полковника
Нагиева Мурада Тофиг оглу - полковника
Салимова Эльвина Вахуб оглу - полковника
Шукюрова Махмуда Сабир оглу – полковника
Агаева Расима Юнис оглу – полковник-лейтенанта
Аллахвердиева Фарзанда Аллахгулу оглу – полковник-лейтенанта
Джахидзаде Ниджата Этибар оглу – полковник-лейтенанта
Асадова Эльмеддина Керим оглу – капитана 2-го ранга
Асадова Юсифа Вагиф оглу – полковник-лейтенанта
Насибова Теймура Халил оглу – полковник-лейтенанта
Рзаева Эльвина Галиб оглу – полковник-лейтенанта
Сафиева Мубариза Мухаммед оглу – майора
медалью «За отвагу»
Бехбудова Аллахверди Шахлар оглу – полковника
Алиева Эльнура Абуталыб оглу – полковника
Асадова Гусейна Афтандил оглу – полковника
медалью «За военные заслуги»
Байрамова Тейюба Нурали оглу – полковника
Эйвазова Шукюра Мухаммед оглу – полковника медицинской службы
Алиева Зафара Башир оглу – полковника
Амирова Джейхуна Джебраил оглу – полковника
Гейдарова Исмаила Гахраман оглу – полковника медицинской службы
Гамзаева Мухтара Исмаил оглу – полковника
Гулиева Ильгара Вагиф оглу – полковника юстиции
Сулейманова Расула Таваккюль оглу – полковника
Абдуллаева Анара Ариф оглу – полковник-лейтенанта
Аллахвердиева Салеха Сабир оглу – полковник-лейтенанта
Асланова Вюсала Саяд оглу – полковник-лейтенанта
Байрамова Рамина Бекир оглу – полковник-лейтенанта
Дадашева Рахида Балага оглу – полковник-лейтенанта
Алиева Ровшана Искендер оглу – полковник-лейтенанта
Амрахова Ильгара Эльдар оглу – полковник-лейтенанта медицинской службы
Махмудова Рамина Али оглу – капитана 2-го ранга
Магеррамова Фархада Али оглу – полковник-лейтенанта
Садыгова Садига Салех оглу – полковник-лейтенанта
Аббасова Рафаэля Эльхан оглу – майора
Абышова Сабухи Надир оглу – майора
Баширова Назира Хосров оглу – майора
Джафарли Азада Адиль оглу – капитана 3-го ранга
Ахмедова Гурбана Ахмед оглу – майора
Алиева Бахруза Гахраман оглу – майора
Арабову Досханым Ариф гызы – майора
Гусейнова Орхана Аждар оглу – майора
Искендерова Джабира Гусейн оглу – майора
Керимова Нихада Гасангулу оглу – майора
Гахраманова Парвиза Азим оглу – майора
Гулузаде Рамиля Али оглу – майора
Махмудова Кянана Гасан оглу – майора
Мисгерли Симу Рахиль гызы – майора медицинской службы
Мустафазаде Самира Садиг оглу – капитана 3-го ранга
Наджафова Вугара Гудрет оглу – майора
Оруджалиева Раджа Айяр оглу – майора
Заидова Узеира Алескер оглу – майора
Зейналова Сабира Гурбан оглу – майора
Байрамлы Сеймура Интигам оглу – капитана
Газиева Рашада Нусреддин оглу – капитана
Исламова Мирзу Рашид оглу – капитана
Махмудову Самиру Ихтияр гызы – капитана
Мехтиева Мазахира Аяз оглу – капитана
Мурадова Валеха Низамали оглу – капитан-лейтенанта
Рзаева Эмина Салам оглу – капитана
Садыгова Самеда Шахин оглу – капитан-лейтенанта
Салаева Рахиба Гумбат оглу – капитана
Сеидли Мирвасифа Мирсатдар оглу – капитана
Абдуллаева Гахрамана Аллахъяр оглу – старшего гизиря
Эйвазова Орхана Эйваз оглу – старшего мичмана
Искендерова Дашдамира Низами оглу – старшего гизиря
Гасымову Севду Ильхам гызы – старшего гизиря
Ширалиеву Улькер Эльдар гызы – старшего гизиря
Геюшева Немата Талят оглу – гизиря
Магеррамова Асифа Ариф оглу – гизиря», - говорится в распоряжении.