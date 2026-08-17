Цена эксперимента: AFB Bank вырос вдвое, но заработать на этом не получилось

В предыдущей статье мы назвали AFB Bank банком-экспериментом с открытым финалом и обозначили три индикатора, по которым эксперимент можно будет оценить.

Аудит финансовой отчетности за 2025 год опубликован и из нее следует, что два индикатора закрылись, а третий — нет — и это тоже результат.

Подробнее в нашем аналитическом материале.

Коротко о главном

Прогноз по дивидендам подтвердился буквально: акционер распределил прибыль целиком — третий цикл подряд. Выплаченные в 2025 году 4 108 тыс. манатов — это вся чистая прибыль 2024 года, совпадающая до маната на акцию. Поскольку прибыль банка снижается, полное распределение съедает капитал: за год он сократился на 1 914 тыс. манатов.

Операционный результат до резервов — 414 тыс. манатов при активах 417,6 млн. 85,3% прибыли до налогообложения сформировано восстановлением резервов, а не операциями банка.

Чистый процентный доход снизился при росте кредитного портфеля на 62%: процентные расходы выросли на 67,1% против 14,5% по процентным доходам.

Рост оплачен не льготным государственным ресурсом, а дорогими розничными деньгами: срочные депозиты физлиц выросли в 4,2 раза. Депозиты конечного контролирующего лица при этом размещены под 4% — рознице банк платит 11,58%.

Буфер достаточности капитала сжался за год на треть, показатель покрытия ликвидностью снизился более чем на треть, концентрация вкладчиков выросла: 28 клиентов держат 62,7% депозитной базы.

Ключевой тест — качество кредитов, выданных в 2025 году, — отчётностью не закрывается: разреза по году выдачи в ней нет.

Что мы проверяли

В апреле 2026 года First News Intelligence Unit опубликовал разбор AFB Bank — института, который пять лет терял активы, изымал капитал через дивиденды и проедал ликвидную подушку, а в 2025 году внезапно стал самым быстрорастущим банком страны.

Мы не стали называть это ни кризисом, ни ренессансом. Мы назвали это экспериментом и сформулировали три индикатора, по которым его следовало оценивать: аудит за 2025 год и качество новых выдач, дивидендное решение акционера, динамика индекса жалоб.

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Отчётность за 2025 год аудирована Baker Tilly Azerbaijan, заключение подписано 16 марта 2026 года и является немодифицированным — то есть безоговорочно положительным.

Одна деталь этого заключения понадобится нам сразу. Ключевым вопросом аудита — тем, который потребовал от аудитора наибольшего внимания, — назван резерв под ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиентам. Именно движение этого резерва, как будет видно ниже, и сформировало основную часть годовой прибыли банка.

Индикатор первый: дивиденды. Распределено сто процентов — третий цикл подряд

Формулировка апрельского материала была условной: «Если акционер снова заберёт прибыль целиком — значит стратегия не изменилась, изменился лишь масштаб операции. Если дивиденды будут минимальными — это признак серьёзности намерений».

Акционер забрал прибыль целиком.

Здесь необходимо уточнение о порядке счёта, без которого цифры читаются неверно. Дивиденды за отчётный год объявляются и выплачиваются в следующем году: то, что банк заработал в 2024-м, распределяется в 2025-м. Сам по себе такой лаг — обычная практика, и ничего примечательного в нём нет.

Примечательно другое: коэффициент распределения у AFB Bank равен ста процентам, и так три цикла подряд.

Таблица 1. Прибыль и её распределение, млн AZN

Чистая прибыль года Выплачено дивидендов в следующем году Коэффициент распределения 2022 — 10,7 2023 — 10,7 100% 2023 — 7,6 2024 — 7,6 100% 2024 — 4,108 2025 — 4,108 100%

Источник: аудированная отчётность AFB Bank по МСФО за 2019–2025 годы. Полное распределение прибыли 2023 года независимо зафиксировано Fitch Ratings в августе 2025 года.

По итогам 2024 года совпадение не приблизительное, а точное до последнего знака: дивиденд на акцию — 73,82 маната, прибыль на акцию за 2024 год — 73,82 маната.

Отсюда следует механизм, который и объясняет, куда девается капитал банка.

Прибыль AFB Bank снижается каждый год. Распределяется она при этом всегда полностью. Значит, стопроцентная выплата прошлогодней прибыли неизбежно оказывается больше того, что банк заработал в текущем году, — и разница вычитается из собственного капитала.

В 2025 году эта разница составила 1 914 тыс. манатов: выплачено 4 108, заработано 2 194. Собственный капитал банка по МСФО сократился с 77 001 до 75 087 тыс. манатов — ровно на те же 1 914. Тождество сходится до тысячи манатов.

Отдельно поясним показатель нераспределённой прибыли, которая на конец 2025 года составила 4 694 тыс. манатов. Противоречия с полным изъятием здесь нет: прибыль текущего года попадает в этот остаток и находится там до решения акционера, принимаемого в следующем году. То есть в эти 4 694 входит и прибыль 2025 года — 2 194 тыс. манатов, решение по которым будет принято в 2026 году.

Что из этого следует для 2026 года, считается простой подстановкой. Чистая прибыль 2025 года — 2 194 тыс. манатов, вдвое меньше прошлогодней. Если правило сохранится, именно эта сумма и будет распределена.

Модель, которую мы в апреле назвали ликвидационным дивидендом, кредитный спринт не отменил. Она продолжает работать поверх выросшего вдвое баланса — с той разницей, что распределять скоро станет нечего.

Главная находка: прибыль сделана роспуском резервов

Это центральный факт всего документа, и он не виден в пресс-релизных цифрах.

Таблица 2. Отчёт о прибылях и убытках AFB Bank, тыс. AZN

Строка 2025 2024 Операционный доход 20 968 20 321 Общие и административные расходы (19 172) (14 020) Переоценка изъятых активов (1 382) (197) Итого до резервов 414 6 104 Восстановление / (создание) резервов +2 395 (111) Прибыль до налогообложения 2 809 6 060 Чистая прибыль 2 194 4 108

Источник: аудированная отчётность AFB Bank по МСФО за 2025 год, Baker Tilly Azerbaijan.

Арифметика: 2 395 ÷ 2 809 = 85,3%. Восемьдесят пять процентов прибыли до налогообложения — это не результат работы банка с клиентами, а бухгалтерское восстановление ранее созданных резервов.

Без этой строки от года остаётся 414 тыс. манатов. При совокупных активах 417,6 млн манатов. В пересчёте на активы это 0,099% — одна десятая процента. Для сравнения: годом ранее операционный результат до резервов составлял 6 104 тыс. манатов при активах 292,3 млн, то есть 2,09%. Способность банка зарабатывать до отчислений в резервы упала за год в двадцать один раз.

Операционный доход при этом почти не изменился — 20 968 против 20 321, прирост 3,2%. Общие и административные расходы за тот же год выросли на 36,7%. Банк, увеличивший баланс на 43%, не увеличил доход, но увеличил издержки.

Экономика роста: портфель плюс 62%, процентный доход минус 1,8%

Самая неудобная строка отчётности выглядит так.

Чистый процентный доход за 2025 год — 17 987 тыс. манатов. За 2024 год — 18 316. Снижение на 1,8%.

Это при росте чистого кредитного портфеля со 174,2 до 282,6 млн манатов, то есть на 62,2%.

Разложение объясняет всё: процентные доходы выросли на 14,5%, процентные расходы — на 67,1%. Средняя эффективная ставка по манатным депозитам клиентов поднялась с 8,76% до 11,58%.

Банк нарастил портфель в полтора с лишним раза и заработал на процентах меньше, чем годом ранее. Это и есть содержание фразы «экономика роста отрицательная»: не убыток, а рост, который не окупает собственное фондирование.

Чем оплачен рост

В апреле мы располагали оценкой Fitch Ratings на август 2025 года: оптовые заимствования — 36% обязательств, преимущественно долгосрочные кредиты государственных институтов развития. Эта оценка описывала структуру, сложившуюся до основной фазы спринта. Годовая отчётность показывает, чем рост был профинансирован фактически, и картина иная.

Таблица 3. Источники фондирования AFB Bank, тыс. AZN

Источник 2025 2024 Δ Срочные депозиты физических лиц 93 400 22 074 +71 326 (+323%) Текущие счета корпоративных клиентов 98 261 56 614 +41 647 Средства банков и финансовых организаций 31 416 419 +30 997 Выпущенные облигации 5 116 — +5 116 Текущие счета физических лиц 22 498 40 797 −18 299 Срочные заёмные средства (фонды развития) 71 979 76 462 −4 483

Источник: аудированная отчётность AFB Bank по МСФО за 2025 год.

Срочные заёмные средства — линии Ипотечного фонда, Фонда развития бизнеса и Аграрного агентства — за год сократились. Государственный ресурс не наращивался; он сжимался, пока портфель рос.

Прирост в 108,4 млн манатов оплачен другим: срочными депозитами населения, выросшими в 4,2 раза, корпоративными остатками до востребования и межбанковскими средствами, которых годом ранее у банка практически не было — 419 тыс. манатов против 31 416. Дополнительно распродан портфель ценных бумаг: с 16 414 до 503 тыс. манатов, поступления по отчёту о движении денежных средств — 15 463.

Разница между этими источниками не только в цене, но и в характере. Линия фонда развития — предсказуемый пятилетний ресурс. Корпоративный остаток до востребования и межбанковский депозит уходят в тот день, когда решит уйти клиент.

Отдельная строка

Депозиты конечного контролирующего лица банка на конец 2025 года — 18 843 тыс. манатов, размещённые под 4% годовых. Средняя ставка, которую банк в том же году платил розничным вкладчикам по манатным депозитам, — 11,58%.

Формально здесь нет нарушения: связанная сторона вправе размещать средства на любых условиях, и условия эти для банка выгодны. Содержательно это означает, что модель роста опирается на два разных класса денег — дешёвые деньги акционера и дорогие деньги населения, — и что вторые в 2025 году росли быстрее.

Капитал и ликвидность: за год израсходована треть буфера

Таблица 4. Достаточность капитала и ликвидность, тыс. AZN и %

Показатель 2025 2024 Капитал I уровня 67 955 68 478 Совокупный капитал 75 017 75 026 Активы, взвешенные по риску 310 339 210 329 Достаточность капитала I уровня 21,90% 32,56% Совокупная достаточность капитала 24,17% 35,67% Коэффициент мгновенной ликвидности 50,55% 57,81% Показатель покрытия ликвидностью (LCR) 137,3% 219,70%

Источник: аудированная отчётность AFB Bank по МСФО за 2025 год.

Механика предельно проста. Совокупный капитал за год не изменился вовсе — 75 017 против 75 026, разница девять тысяч манатов. Активы, взвешенные по риску, выросли на 47,5%. Знаменатель растёт, числитель стоит — коэффициент падает.

Регуляторные минимумы (10% по совокупной достаточности и 5% по левериджу) соблюдены с запасом, и об угрозе нормативу речи не идёт. Но за один год израсходовано 11,5 процентного пункта буфера — примерно треть того, что было. При сохранении темпа роста портфеля и стопроцентной дивидендной политике этот запас конечен арифметически: капитал не пополняется ни прибылью, которую забирает акционер, ни взносами, которых не было.

Показатель покрытия ликвидностью упал с 219,70% до 137,3% — более чем на треть. Норматив по-прежнему перевыполнен, но направление за год однозначное.

Концентрация выросла с обеих сторон баланса

Год назад главным предупреждением Fitch была концентрация активов: топ-25 заёмщиков формировали свыше 70% корпоративного и МСБ-портфеля. Отчётность за 2025 год этот показатель в той же нарезке не раскрывает, но даёт собственный.

На стороне активов: 19 заёмщиков или групп связанных заёмщиков с остатком свыше 1 000 тыс. манатов держат 83 468 тыс. манатов. Примечание к отчётности определяет это как 28% кредитов клиентам; расчёт от чистого портфеля (83 468 ÷ 282 612) даёт 29,5%, от валового (83 468 ÷ 300 463) — 27,8%. Против корпоративного и предпринимательского портфелей, взятых вместе (165 764), те же 19 заёмщиков составляют 50,4%.

На стороне пассивов: 28 клиентов с остатком свыше 1 000 тыс. манатов держат 140 905 тыс. манатов — 62,7% всей депозитной базы. Годом ранее это были 24 клиента и 57,6%. Концентрация фондирования выросла одновременно с ростом самого фондирования: приток розничных срочных вкладов не размыл базу, а сопровождался её дальнейшим уплотнением.

Страховым покрытием Азербайджанского фонда страхования вкладов защищено 63 174 тыс. манатов, или 28,1% депозитов. Почти три четверти базы находятся вне страховки.

Средства связанных сторон на депозитах — 20 955 тыс. манатов против 12 615 годом ранее, то есть 9,3% базы.

Качество портфеля: показатель улучшился, содержание — нет

Формально главная цифра апрельского материала улучшилась вдвое. Доля кредитов третьей стадии обесценения (Stage 3 по МСФО 9) составила 7,30% валового портфеля против 14,42% годом ранее.

Однако улучшение обеспечено знаменателем.

Таблица 5. Портфель и проблемная задолженность, тыс. AZN

Показатель 2025 2024 Валовой кредитный портфель 300 463 190 643 Новые выдачи за год 204 083 120 379 Списания за год 2 299 16 009 Просрочено свыше 360 дней 15 931 (5,30%) 13 747 (7,21%) Любая просрочка 26 985 (8,98%) 42 475 (22,28%)

Источник: аудированная отчётность AFB Bank по МСФО за 2025 год.

Просроченная свыше 360 дней задолженность в абсолютном выражении выросла — на 2 184 тыс. манатов. При этом списания составили 2 299 против 16 009 годом ранее: в 2024 году портфель чистили, в 2025-м — практически нет. Доля снизилась потому, что валовой портфель вырос на 57,6%, а не потому, что проблемная задолженность сократилась.

Одновременно — и это следует зафиксировать так же прямо — покрытие резервами выросло. Stage 3 покрыт на 79,0% против 52,7% годом ранее; с учётом приобретённых или созданных кредитно-обесценённых активов в знаменателе — 66,2% против 46,6%.

Где сосредоточен риск

Таблица 6. Структура портфеля по сегментам на 31.12.2025, тыс. AZN

Сегмент Портфель Stage 3 Доля Stage 3 Резерв Залоговое обеспечение Корпоративные кредиты 113 144 13 097 11,58% 13 308 52 212 Предпринимательские (физлица) 52 620 3 976 7,56% 3 412 22 769 Ипотека 69 907 237 0,34% 211 69 194 Потребительские 64 792 1 055 1,63% 920 201

Источник: аудированная отчётность AFB Bank по МСФО за 2025 год.

Корпоративный блок держит 12 504 тыс. манатов просрочки свыше 360 дней — 11,05% сегмента. Это унаследованная проблема, и она никуда не делась.

Потребительский портфель, выросший за год почти втрое, обеспечен залогами на 201 тысячу манатов — при объёме самого портфеля 64,8 млн. Это не опечатка и не пропущенный разряд: три десятых процента, или 31 гяпик обеспечения на каждые 100 манатов выданного кредита. Резерв по сегменту — 1,42%.

ДОПУЩЕНИЕ FNIU

Мы описываем потребительский портфель как практически необеспеченный.

На чём держится: таблица залогового обеспечения в примечаниях к отчётности показывает по потребительскому сегменту 201 тыс. манатов при портфеле 64 792.

Чем можно возразить: необеспеченность — норма для потребительского кредитования, а компенсируется она процентной ставкой и коротким сроком, а не залогом. Низкий резерв может отражать не недооценку риска, а молодость портфеля: кредиты, выданные во второй половине 2025 года, ещё не прошли срок вызревания.

Что закроет вопрос: динамика доли Stage 3 в потребительском сегменте по итогам 2026 года и раскрытие качества по году выдачи.

Третий индикатор не закрывается

Апрельский тест был сформулирован точно: «Аудит за 2025 год покажет реальное качество 109 млн новых кредитов. Если Stage 3 по новым выдачам уже в зоне 10%+ — модель под вопросом».

Ответить на этот вопрос по опубликованной отчётности невозможно.

Разрез по году выдачи (винтажный анализ) в ней не раскрывается. Все 204 083 тыс. манатов новых активов отражены в первой стадии. Переводы в третью стадию за год составили 3 108 тыс. манатов валовых, но отнести их к когорте 2025 года по данным отчёта нельзя: перейти в Stage 3 в течение года могли и кредиты, выданные ранее.

Мы фиксируем это как пробел, а не подменяем ответ общей долей Stage 3 по портфелю. Общая доля улучшилась. Что произошло с конкретными 204 миллионами, выданными в год спринта, из документа не следует.

Операционный контекст

Индекс жалоб Центрального банка, третий из апрельских индикаторов, FNIU отслеживает в ежемесячном режиме, и по нашим публикациям в июне банк оставался в верхней части антирейтинга. Отчётность добавляет к этому измерение, которого в индексе нет.

Численность персонала за 2025 год выросла с 289 до 420 человек — на 45,3%. Количество филиалов — с шести до семи. Расходы на персонал увеличились с 7 753 до 12 170 тыс. манатов, на 57%.

Инфраструктура наращивалась. Но кредитный портфель вырос на 62%, а клиентская база — быстрее штата. Апрельский диагноз «операционный перегрев» отчётность скорее подтверждает, чем опровергает: расходы на персонал — крупнейшая составляющая того самого прироста административных издержек на 36,7%, который съел операционный результат.

Куда сместился сценарий

В апреле мы описали три возможных траектории: управляемая трансформация, стагнация на новом уровне, перегрев и откат.

Отчётность за 2025 год не укладывается ни в одну из них полностью — и это, пожалуй, главный вывод года.

От первого сценария есть рост как факт: активы 417,6 млн, портфель 300,5 млн валовых, депозитная база 224,9 млн, покрытие проблемных кредитов резервами выросло, а не упало. Условие, которое мы ставили первому сценарию — сдержанная дивидендная политика, — не выполнено.

От третьего сценария нет главного: обвала. Проблемный портфель не разошёлся, ликвидность в норме, нормативы соблюдены, аудитор подписал заключение без оговорок.

Реализовалась конфигурация, которой в апрельском наборе не было: рост состоялся, но не окупился. Банк удвоил баланс, заработав операционно 414 тыс. манатов; профинансировал это не государственным ресурсом, а розничными деньгами по 11,58%; отдал акционеру всю прибыль предыдущего года — на 1 914 тыс. манатов больше, чем заработал в текущем; израсходовал треть капитального буфера, а показатель покрытия ликвидностью снизил более чем на треть.

Год назад мы писали, что перед нами институт, сменивший режим работы без изменения фундаментальных рисков. Отчётность за 2025 год уточняет формулировку: режим сменился, риски не изменились, а стоимость нового режима теперь измерима.

Три индикатора, за которыми мы будем следить

Дивидендное решение по прибыли 2025 года. Нераспределённая прибыль на конец года — 4 694 тыс. манатов при годовой прибыли 2 194. Если распределение снова окажется стопроцентным, вопрос об источнике пополнения капитала перестанет быть теоретическим.

Просрочка свыше 360 дней в абсолютном выражении и объём списаний за 2026 год. В 2025-м она выросла на 2 184 при списаниях 2 299. Если в 2026 году абсолютная величина продолжит расти на фоне замедления портфеля, эффект знаменателя исчерпается и доля пойдёт вверх.

Стоимость фондирования. Эффективная ставка по манатным депозитам клиентов выросла с 8,76% до 11,58% за год. Соотношение между ней и доходностью портфеля определит, восстановится ли процентная маржа или снижение чистого процентного дохода станет трендом.

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First News Intelligence Unit (FNIU) — аналитическое подразделение редакции 1news.az, специализирующееся на исследованиях финансового сектора и экономики Азербайджана.

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