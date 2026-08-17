Цена эксперимента: AFB Bank вырос вдвое, но заработать на этом не получилось
В предыдущей статье мы назвали AFB Bank банком-экспериментом с открытым финалом и обозначили три индикатора, по которым эксперимент можно будет оценить.
Аудит финансовой отчетности за 2025 год опубликован и из нее следует, что два индикатора закрылись, а третий — нет — и это тоже результат.
Подробнее в нашем аналитическом материале.
Коротко о главном
- Прогноз по дивидендам подтвердился буквально: акционер распределил прибыль целиком — третий цикл подряд. Выплаченные в 2025 году 4 108 тыс. манатов — это вся чистая прибыль 2024 года, совпадающая до маната на акцию. Поскольку прибыль банка снижается, полное распределение съедает капитал: за год он сократился на 1 914 тыс. манатов.
- Операционный результат до резервов — 414 тыс. манатов при активах 417,6 млн. 85,3% прибыли до налогообложения сформировано восстановлением резервов, а не операциями банка.
- Чистый процентный доход снизился при росте кредитного портфеля на 62%: процентные расходы выросли на 67,1% против 14,5% по процентным доходам.
- Рост оплачен не льготным государственным ресурсом, а дорогими розничными деньгами: срочные депозиты физлиц выросли в 4,2 раза. Депозиты конечного контролирующего лица при этом размещены под 4% — рознице банк платит 11,58%.
- Буфер достаточности капитала сжался за год на треть, показатель покрытия ликвидностью снизился более чем на треть, концентрация вкладчиков выросла: 28 клиентов держат 62,7% депозитной базы.
- Ключевой тест — качество кредитов, выданных в 2025 году, — отчётностью не закрывается: разреза по году выдачи в ней нет.
Что мы проверяли
В апреле 2026 года First News Intelligence Unit опубликовал разбор AFB Bank — института, который пять лет терял активы, изымал капитал через дивиденды и проедал ликвидную подушку, а в 2025 году внезапно стал самым быстрорастущим банком страны.
Мы не стали называть это ни кризисом, ни ренессансом. Мы назвали это экспериментом и сформулировали три индикатора, по которым его следовало оценивать: аудит за 2025 год и качество новых выдач, дивидендное решение акционера, динамика индекса жалоб.
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Отчётность за 2025 год аудирована Baker Tilly Azerbaijan, заключение подписано 16 марта 2026 года и является немодифицированным — то есть безоговорочно положительным.
Одна деталь этого заключения понадобится нам сразу. Ключевым вопросом аудита — тем, который потребовал от аудитора наибольшего внимания, — назван резерв под ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиентам. Именно движение этого резерва, как будет видно ниже, и сформировало основную часть годовой прибыли банка.
Индикатор первый: дивиденды. Распределено сто процентов — третий цикл подряд
Формулировка апрельского материала была условной: «Если акционер снова заберёт прибыль целиком — значит стратегия не изменилась, изменился лишь масштаб операции. Если дивиденды будут минимальными — это признак серьёзности намерений».
Акционер забрал прибыль целиком.
Здесь необходимо уточнение о порядке счёта, без которого цифры читаются неверно. Дивиденды за отчётный год объявляются и выплачиваются в следующем году: то, что банк заработал в 2024-м, распределяется в 2025-м. Сам по себе такой лаг — обычная практика, и ничего примечательного в нём нет.
Примечательно другое: коэффициент распределения у AFB Bank равен ста процентам, и так три цикла подряд.
Таблица 1. Прибыль и её распределение, млн AZN
|
Чистая прибыль года
|
Выплачено дивидендов в следующем году
|
Коэффициент распределения
|
2022 — 10,7
|
2023 — 10,7
|
100%
|
2023 — 7,6
|
2024 — 7,6
|
100%
|
2024 — 4,108
|
2025 — 4,108
|
100%
Источник: аудированная отчётность AFB Bank по МСФО за 2019–2025 годы. Полное распределение прибыли 2023 года независимо зафиксировано Fitch Ratings в августе 2025 года.
По итогам 2024 года совпадение не приблизительное, а точное до последнего знака: дивиденд на акцию — 73,82 маната, прибыль на акцию за 2024 год — 73,82 маната.
Отсюда следует механизм, который и объясняет, куда девается капитал банка.
Прибыль AFB Bank снижается каждый год. Распределяется она при этом всегда полностью. Значит, стопроцентная выплата прошлогодней прибыли неизбежно оказывается больше того, что банк заработал в текущем году, — и разница вычитается из собственного капитала.
В 2025 году эта разница составила 1 914 тыс. манатов: выплачено 4 108, заработано 2 194. Собственный капитал банка по МСФО сократился с 77 001 до 75 087 тыс. манатов — ровно на те же 1 914. Тождество сходится до тысячи манатов.
Отдельно поясним показатель нераспределённой прибыли, которая на конец 2025 года составила 4 694 тыс. манатов. Противоречия с полным изъятием здесь нет: прибыль текущего года попадает в этот остаток и находится там до решения акционера, принимаемого в следующем году. То есть в эти 4 694 входит и прибыль 2025 года — 2 194 тыс. манатов, решение по которым будет принято в 2026 году.
Что из этого следует для 2026 года, считается простой подстановкой. Чистая прибыль 2025 года — 2 194 тыс. манатов, вдвое меньше прошлогодней. Если правило сохранится, именно эта сумма и будет распределена.
Модель, которую мы в апреле назвали ликвидационным дивидендом, кредитный спринт не отменил. Она продолжает работать поверх выросшего вдвое баланса — с той разницей, что распределять скоро станет нечего.
Главная находка: прибыль сделана роспуском резервов
Это центральный факт всего документа, и он не виден в пресс-релизных цифрах.
Таблица 2. Отчёт о прибылях и убытках AFB Bank, тыс. AZN
|
Строка
|
2025
|
2024
|
Операционный доход
|
20 968
|
20 321
|
Общие и административные расходы
|
(19 172)
|
(14 020)
|
Переоценка изъятых активов
|
(1 382)
|
(197)
|
Итого до резервов
|
414
|
6 104
|
Восстановление / (создание) резервов
|
+2 395
|
(111)
|
Прибыль до налогообложения
|
2 809
|
6 060
|
Чистая прибыль
|
2 194
|
4 108
Источник: аудированная отчётность AFB Bank по МСФО за 2025 год, Baker Tilly Azerbaijan.
Арифметика: 2 395 ÷ 2 809 = 85,3%. Восемьдесят пять процентов прибыли до налогообложения — это не результат работы банка с клиентами, а бухгалтерское восстановление ранее созданных резервов.
Без этой строки от года остаётся 414 тыс. манатов. При совокупных активах 417,6 млн манатов. В пересчёте на активы это 0,099% — одна десятая процента. Для сравнения: годом ранее операционный результат до резервов составлял 6 104 тыс. манатов при активах 292,3 млн, то есть 2,09%. Способность банка зарабатывать до отчислений в резервы упала за год в двадцать один раз.
Операционный доход при этом почти не изменился — 20 968 против 20 321, прирост 3,2%. Общие и административные расходы за тот же год выросли на 36,7%. Банк, увеличивший баланс на 43%, не увеличил доход, но увеличил издержки.
Экономика роста: портфель плюс 62%, процентный доход минус 1,8%
Самая неудобная строка отчётности выглядит так.
Чистый процентный доход за 2025 год — 17 987 тыс. манатов. За 2024 год — 18 316. Снижение на 1,8%.
Это при росте чистого кредитного портфеля со 174,2 до 282,6 млн манатов, то есть на 62,2%.
Разложение объясняет всё: процентные доходы выросли на 14,5%, процентные расходы — на 67,1%. Средняя эффективная ставка по манатным депозитам клиентов поднялась с 8,76% до 11,58%.
Банк нарастил портфель в полтора с лишним раза и заработал на процентах меньше, чем годом ранее. Это и есть содержание фразы «экономика роста отрицательная»: не убыток, а рост, который не окупает собственное фондирование.
Чем оплачен рост
В апреле мы располагали оценкой Fitch Ratings на август 2025 года: оптовые заимствования — 36% обязательств, преимущественно долгосрочные кредиты государственных институтов развития. Эта оценка описывала структуру, сложившуюся до основной фазы спринта. Годовая отчётность показывает, чем рост был профинансирован фактически, и картина иная.
Таблица 3. Источники фондирования AFB Bank, тыс. AZN
|
Источник
|
2025
|
2024
|
Δ
|
Срочные депозиты физических лиц
|
93 400
|
22 074
|
+71 326 (+323%)
|
Текущие счета корпоративных клиентов
|
98 261
|
56 614
|
+41 647
|
Средства банков и финансовых организаций
|
31 416
|
419
|
+30 997
|
Выпущенные облигации
|
5 116
|
—
|
+5 116
|
Текущие счета физических лиц
|
22 498
|
40 797
|
−18 299
|
Срочные заёмные средства (фонды развития)
|
71 979
|
76 462
|
−4 483
Источник: аудированная отчётность AFB Bank по МСФО за 2025 год.
Срочные заёмные средства — линии Ипотечного фонда, Фонда развития бизнеса и Аграрного агентства — за год сократились. Государственный ресурс не наращивался; он сжимался, пока портфель рос.
Прирост в 108,4 млн манатов оплачен другим: срочными депозитами населения, выросшими в 4,2 раза, корпоративными остатками до востребования и межбанковскими средствами, которых годом ранее у банка практически не было — 419 тыс. манатов против 31 416. Дополнительно распродан портфель ценных бумаг: с 16 414 до 503 тыс. манатов, поступления по отчёту о движении денежных средств — 15 463.
Разница между этими источниками не только в цене, но и в характере. Линия фонда развития — предсказуемый пятилетний ресурс. Корпоративный остаток до востребования и межбанковский депозит уходят в тот день, когда решит уйти клиент.
Отдельная строка
Депозиты конечного контролирующего лица банка на конец 2025 года — 18 843 тыс. манатов, размещённые под 4% годовых. Средняя ставка, которую банк в том же году платил розничным вкладчикам по манатным депозитам, — 11,58%.
Формально здесь нет нарушения: связанная сторона вправе размещать средства на любых условиях, и условия эти для банка выгодны. Содержательно это означает, что модель роста опирается на два разных класса денег — дешёвые деньги акционера и дорогие деньги населения, — и что вторые в 2025 году росли быстрее.
Капитал и ликвидность: за год израсходована треть буфера
Таблица 4. Достаточность капитала и ликвидность, тыс. AZN и %
|
Показатель
|
2025
|
2024
|
Капитал I уровня
|
67 955
|
68 478
|
Совокупный капитал
|
75 017
|
75 026
|
Активы, взвешенные по риску
|
310 339
|
210 329
|
Достаточность капитала I уровня
|
21,90%
|
32,56%
|
Совокупная достаточность капитала
|
24,17%
|
35,67%
|
Коэффициент мгновенной ликвидности
|
50,55%
|
57,81%
|
Показатель покрытия ликвидностью (LCR)
|
137,3%
|
219,70%
Источник: аудированная отчётность AFB Bank по МСФО за 2025 год.
Механика предельно проста. Совокупный капитал за год не изменился вовсе — 75 017 против 75 026, разница девять тысяч манатов. Активы, взвешенные по риску, выросли на 47,5%. Знаменатель растёт, числитель стоит — коэффициент падает.
Регуляторные минимумы (10% по совокупной достаточности и 5% по левериджу) соблюдены с запасом, и об угрозе нормативу речи не идёт. Но за один год израсходовано 11,5 процентного пункта буфера — примерно треть того, что было. При сохранении темпа роста портфеля и стопроцентной дивидендной политике этот запас конечен арифметически: капитал не пополняется ни прибылью, которую забирает акционер, ни взносами, которых не было.
Показатель покрытия ликвидностью упал с 219,70% до 137,3% — более чем на треть. Норматив по-прежнему перевыполнен, но направление за год однозначное.
Концентрация выросла с обеих сторон баланса
Год назад главным предупреждением Fitch была концентрация активов: топ-25 заёмщиков формировали свыше 70% корпоративного и МСБ-портфеля. Отчётность за 2025 год этот показатель в той же нарезке не раскрывает, но даёт собственный.
На стороне активов: 19 заёмщиков или групп связанных заёмщиков с остатком свыше 1 000 тыс. манатов держат 83 468 тыс. манатов. Примечание к отчётности определяет это как 28% кредитов клиентам; расчёт от чистого портфеля (83 468 ÷ 282 612) даёт 29,5%, от валового (83 468 ÷ 300 463) — 27,8%. Против корпоративного и предпринимательского портфелей, взятых вместе (165 764), те же 19 заёмщиков составляют 50,4%.
На стороне пассивов: 28 клиентов с остатком свыше 1 000 тыс. манатов держат 140 905 тыс. манатов — 62,7% всей депозитной базы. Годом ранее это были 24 клиента и 57,6%. Концентрация фондирования выросла одновременно с ростом самого фондирования: приток розничных срочных вкладов не размыл базу, а сопровождался её дальнейшим уплотнением.
Страховым покрытием Азербайджанского фонда страхования вкладов защищено 63 174 тыс. манатов, или 28,1% депозитов. Почти три четверти базы находятся вне страховки.
Средства связанных сторон на депозитах — 20 955 тыс. манатов против 12 615 годом ранее, то есть 9,3% базы.
Качество портфеля: показатель улучшился, содержание — нет
Формально главная цифра апрельского материала улучшилась вдвое. Доля кредитов третьей стадии обесценения (Stage 3 по МСФО 9) составила 7,30% валового портфеля против 14,42% годом ранее.
Однако улучшение обеспечено знаменателем.
Таблица 5. Портфель и проблемная задолженность, тыс. AZN
|
Показатель
|
2025
|
2024
|
Валовой кредитный портфель
|
300 463
|
190 643
|
Новые выдачи за год
|
204 083
|
120 379
|
Списания за год
|
2 299
|
16 009
|
Просрочено свыше 360 дней
|
15 931 (5,30%)
|
13 747 (7,21%)
|
Любая просрочка
|
26 985 (8,98%)
|
42 475 (22,28%)
Источник: аудированная отчётность AFB Bank по МСФО за 2025 год.
Просроченная свыше 360 дней задолженность в абсолютном выражении выросла — на 2 184 тыс. манатов. При этом списания составили 2 299 против 16 009 годом ранее: в 2024 году портфель чистили, в 2025-м — практически нет. Доля снизилась потому, что валовой портфель вырос на 57,6%, а не потому, что проблемная задолженность сократилась.
Одновременно — и это следует зафиксировать так же прямо — покрытие резервами выросло. Stage 3 покрыт на 79,0% против 52,7% годом ранее; с учётом приобретённых или созданных кредитно-обесценённых активов в знаменателе — 66,2% против 46,6%.
Где сосредоточен риск
Таблица 6. Структура портфеля по сегментам на 31.12.2025, тыс. AZN
|
Сегмент
|
Портфель
|
Stage 3
|
Доля Stage 3
|
Резерв
|
Залоговое обеспечение
|
Корпоративные кредиты
|
113 144
|
13 097
|
11,58%
|
13 308
|
52 212
|
Предпринимательские (физлица)
|
52 620
|
3 976
|
7,56%
|
3 412
|
22 769
|
Ипотека
|
69 907
|
237
|
0,34%
|
211
|
69 194
|
Потребительские
|
64 792
|
1 055
|
1,63%
|
920
|
201
Источник: аудированная отчётность AFB Bank по МСФО за 2025 год.
Корпоративный блок держит 12 504 тыс. манатов просрочки свыше 360 дней — 11,05% сегмента. Это унаследованная проблема, и она никуда не делась.
Потребительский портфель, выросший за год почти втрое, обеспечен залогами на 201 тысячу манатов — при объёме самого портфеля 64,8 млн. Это не опечатка и не пропущенный разряд: три десятых процента, или 31 гяпик обеспечения на каждые 100 манатов выданного кредита. Резерв по сегменту — 1,42%.
ДОПУЩЕНИЕ FNIU
Мы описываем потребительский портфель как практически необеспеченный.
На чём держится: таблица залогового обеспечения в примечаниях к отчётности показывает по потребительскому сегменту 201 тыс. манатов при портфеле 64 792.
Чем можно возразить: необеспеченность — норма для потребительского кредитования, а компенсируется она процентной ставкой и коротким сроком, а не залогом. Низкий резерв может отражать не недооценку риска, а молодость портфеля: кредиты, выданные во второй половине 2025 года, ещё не прошли срок вызревания.
Что закроет вопрос: динамика доли Stage 3 в потребительском сегменте по итогам 2026 года и раскрытие качества по году выдачи.
Третий индикатор не закрывается
Апрельский тест был сформулирован точно: «Аудит за 2025 год покажет реальное качество 109 млн новых кредитов. Если Stage 3 по новым выдачам уже в зоне 10%+ — модель под вопросом».
Ответить на этот вопрос по опубликованной отчётности невозможно.
Разрез по году выдачи (винтажный анализ) в ней не раскрывается. Все 204 083 тыс. манатов новых активов отражены в первой стадии. Переводы в третью стадию за год составили 3 108 тыс. манатов валовых, но отнести их к когорте 2025 года по данным отчёта нельзя: перейти в Stage 3 в течение года могли и кредиты, выданные ранее.
Мы фиксируем это как пробел, а не подменяем ответ общей долей Stage 3 по портфелю. Общая доля улучшилась. Что произошло с конкретными 204 миллионами, выданными в год спринта, из документа не следует.
Операционный контекст
Индекс жалоб Центрального банка, третий из апрельских индикаторов, FNIU отслеживает в ежемесячном режиме, и по нашим публикациям в июне банк оставался в верхней части антирейтинга. Отчётность добавляет к этому измерение, которого в индексе нет.
Численность персонала за 2025 год выросла с 289 до 420 человек — на 45,3%. Количество филиалов — с шести до семи. Расходы на персонал увеличились с 7 753 до 12 170 тыс. манатов, на 57%.
Инфраструктура наращивалась. Но кредитный портфель вырос на 62%, а клиентская база — быстрее штата. Апрельский диагноз «операционный перегрев» отчётность скорее подтверждает, чем опровергает: расходы на персонал — крупнейшая составляющая того самого прироста административных издержек на 36,7%, который съел операционный результат.
Куда сместился сценарий
В апреле мы описали три возможных траектории: управляемая трансформация, стагнация на новом уровне, перегрев и откат.
Отчётность за 2025 год не укладывается ни в одну из них полностью — и это, пожалуй, главный вывод года.
От первого сценария есть рост как факт: активы 417,6 млн, портфель 300,5 млн валовых, депозитная база 224,9 млн, покрытие проблемных кредитов резервами выросло, а не упало. Условие, которое мы ставили первому сценарию — сдержанная дивидендная политика, — не выполнено.
От третьего сценария нет главного: обвала. Проблемный портфель не разошёлся, ликвидность в норме, нормативы соблюдены, аудитор подписал заключение без оговорок.
Реализовалась конфигурация, которой в апрельском наборе не было: рост состоялся, но не окупился. Банк удвоил баланс, заработав операционно 414 тыс. манатов; профинансировал это не государственным ресурсом, а розничными деньгами по 11,58%; отдал акционеру всю прибыль предыдущего года — на 1 914 тыс. манатов больше, чем заработал в текущем; израсходовал треть капитального буфера, а показатель покрытия ликвидностью снизил более чем на треть.
Год назад мы писали, что перед нами институт, сменивший режим работы без изменения фундаментальных рисков. Отчётность за 2025 год уточняет формулировку: режим сменился, риски не изменились, а стоимость нового режима теперь измерима.
Три индикатора, за которыми мы будем следить
Дивидендное решение по прибыли 2025 года. Нераспределённая прибыль на конец года — 4 694 тыс. манатов при годовой прибыли 2 194. Если распределение снова окажется стопроцентным, вопрос об источнике пополнения капитала перестанет быть теоретическим.
Просрочка свыше 360 дней в абсолютном выражении и объём списаний за 2026 год. В 2025-м она выросла на 2 184 при списаниях 2 299. Если в 2026 году абсолютная величина продолжит расти на фоне замедления портфеля, эффект знаменателя исчерпается и доля пойдёт вверх.
Стоимость фондирования. Эффективная ставка по манатным депозитам клиентов выросла с 8,76% до 11,58% за год. Соотношение между ней и доходностью портфеля определит, восстановится ли процентная маржа или снижение чистого процентного дохода станет трендом.
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First News Intelligence Unit (FNIU) — аналитическое подразделение редакции 1news.az, специализирующееся на исследованиях финансового сектора и экономики Азербайджана.
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Eksperimentin qiyməti: AFB Bank iki dəfə böyüdü, amma bu artımı qazanca çevirə bilmədi
The price of the experiment: AFB Bank doubled in size but could not make it pay