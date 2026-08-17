 Президент Азербайджана наградил орденами пограничников, погибших при защите госграницы - СПИСОК | 1news.az | Новости
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Президент Азербайджана наградил орденами пограничников, погибших при защите госграницы - СПИСОК

First News Media12:33 - Сегодня
Президент Азербайджана наградил орденами пограничников, погибших при защите госграницы - СПИСОК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о посмертном награждении орденом «За службу Отечеству» 3-й степени военнослужащих и гражданского сотрудника Государственной пограничной службы (ГПС).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства

"Наградить посмертно орденом «За службу Отечеству» 3-й степени следующих военнослужащих и гражданских работников Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, проявивших мужество и отвагу в боевых операциях за восстановление территориальной целостности Азербайджанской Республики и при исполнении служебных обязанностей по охране государственной границы, ставших шехидами, с честью выполнив служебный долг при реализации задач, поставленных перед воинской частью:

Назирова Эмиля Назир оглу – полковника

Бахышлы Бахыша Эльшан оглу – майора

Ахмедова Эльбруса Самреддин оглу – майора

Алиева Эмиля Эльман оглу – майора

Майылова Эмиля Шахид оглу – майора

Мамедова Мурада Яшар оглу – майора

Байрамлы Джавида Ахлиман оглу – капитана

Ахмедханова Джейхуна Ханлар оглу – капитана медицинской службы

Гараисаева Теймура Энвер оглу – капитана

Мейданова Эльмеддина Бахаддин оглу – капитана

Мухтарова Сархана Ильгар оглу – капитана

Эйвазова Самира Эльмар оглу – старшего лейтенанта

Нагиева Фарида Тайяр оглу – старшего лейтенанта

Сулейманова Абдуллу Тельман оглу – лейтенанта

Алимова Фарида Эльчин оглу – гизиря

Абасова Давуда Ялчин оглу – младшего гизиря

Багирли Мирсади Мирджафар оглу – младшего гизиря

Гусейнова Имамалы Джалил оглу – младшего гизиря

Ибрагимова Эльнура Донмез оглу – младшего гизиря

Ибрагимова Султана Микаил оглу – младшего гизиря

Гасымова Халида Рафик оглу – младшего гизиря

Гулиева Фарида Аязхан оглу – младшего гизиря

Мамедли Ашрафа Эльман оглу – младшего гизиря

Мамедова Али Зейнал оглу – младшего гизиря

Мустафаева Акбера Натиг оглу – младшего гизиря

Намазова Эльджана Идаят оглу – младшего гизиря

Пахырова Эльсевера Эйваз оглу – младшего гизиря

Рамазанлы Ализамина Умуд оглу – младшего гизиря

Шукюрова Алима Давуд оглу – младшего гизиря

Тагиева Шахина Рагим оглу – младшего гизиря

Алиева Равана Юсиф оглу – солдата

Фарзалиева Фарзалы Алимовсум оглу – солдата

Гусейнова Вюсала Яхъя оглу – солдата

Искендерли Сабухи Яшар оглу – солдата

Галайчиева Фаига Исрафил оглу – солдата

Гасымова Муртазу Эльман оглу – солдата

Гулиева Мехтаба Энвер оглу – солдата

Нагиева Али Эльшан оглу – солдата

Пашазаде Орхана Назим оглу – солдата

Велиева Ибрагима Аламшах оглу – солдата

Набиева Эльчина Фикрет оглу", - говорится в распоряжении.

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