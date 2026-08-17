Президент Азербайджана наградил орденами пограничников, погибших при защите госграницы - СПИСОК
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о посмертном награждении орденом «За службу Отечеству» 3-й степени военнослужащих и гражданского сотрудника Государственной пограничной службы (ГПС).
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства
"Наградить посмертно орденом «За службу Отечеству» 3-й степени следующих военнослужащих и гражданских работников Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, проявивших мужество и отвагу в боевых операциях за восстановление территориальной целостности Азербайджанской Республики и при исполнении служебных обязанностей по охране государственной границы, ставших шехидами, с честью выполнив служебный долг при реализации задач, поставленных перед воинской частью:
Назирова Эмиля Назир оглу – полковника
Бахышлы Бахыша Эльшан оглу – майора
Ахмедова Эльбруса Самреддин оглу – майора
Алиева Эмиля Эльман оглу – майора
Майылова Эмиля Шахид оглу – майора
Мамедова Мурада Яшар оглу – майора
Байрамлы Джавида Ахлиман оглу – капитана
Ахмедханова Джейхуна Ханлар оглу – капитана медицинской службы
Гараисаева Теймура Энвер оглу – капитана
Мейданова Эльмеддина Бахаддин оглу – капитана
Мухтарова Сархана Ильгар оглу – капитана
Эйвазова Самира Эльмар оглу – старшего лейтенанта
Нагиева Фарида Тайяр оглу – старшего лейтенанта
Сулейманова Абдуллу Тельман оглу – лейтенанта
Алимова Фарида Эльчин оглу – гизиря
Абасова Давуда Ялчин оглу – младшего гизиря
Багирли Мирсади Мирджафар оглу – младшего гизиря
Гусейнова Имамалы Джалил оглу – младшего гизиря
Ибрагимова Эльнура Донмез оглу – младшего гизиря
Ибрагимова Султана Микаил оглу – младшего гизиря
Гасымова Халида Рафик оглу – младшего гизиря
Гулиева Фарида Аязхан оглу – младшего гизиря
Мамедли Ашрафа Эльман оглу – младшего гизиря
Мамедова Али Зейнал оглу – младшего гизиря
Мустафаева Акбера Натиг оглу – младшего гизиря
Намазова Эльджана Идаят оглу – младшего гизиря
Пахырова Эльсевера Эйваз оглу – младшего гизиря
Рамазанлы Ализамина Умуд оглу – младшего гизиря
Шукюрова Алима Давуд оглу – младшего гизиря
Тагиева Шахина Рагим оглу – младшего гизиря
Алиева Равана Юсиф оглу – солдата
Фарзалиева Фарзалы Алимовсум оглу – солдата
Гусейнова Вюсала Яхъя оглу – солдата
Искендерли Сабухи Яшар оглу – солдата
Галайчиева Фаига Исрафил оглу – солдата
Гасымова Муртазу Эльман оглу – солдата
Гулиева Мехтаба Энвер оглу – солдата
Нагиева Али Эльшан оглу – солдата
Пашазаде Орхана Назим оглу – солдата
Велиева Ибрагима Аламшах оглу – солдата
Набиева Эльчина Фикрет оглу", - говорится в распоряжении.