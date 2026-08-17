Ильхам Алиев присвоил высшие воинские звания военнослужащим Госпогранслужбы Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о присвоении высших воинских званий группе военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС).
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Согласно документу, высшие воинские звания присвоены следующим офицерам:
Воинское звание «генерал-лейтенант»:
генерал-майору Бабеку Мурсал оглу Алекперову;
генерал-майору Агшину Рамиз оглу Магеррамову;
генерал-майору Фаигу Хамзаага оглу Мамедову.
Воинское звание «генерал-майор»:
полковнику Эльфану Шакир оглу Гулиеву.
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