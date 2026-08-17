Ильхам Алиев присвоил высшие воинские звания военнослужащим Госпогранслужбы Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о присвоении высших воинских званий группе военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, высшие воинские звания присвоены следующим офицерам:

Воинское звание «генерал-лейтенант»:

генерал-майору Бабеку Мурсал оглу Алекперову;

генерал-майору Агшину Рамиз оглу Магеррамову;

генерал-майору Фаигу Хамзаага оглу Мамедову.

Воинское звание «генерал-майор»:

полковнику Эльфану Шакир оглу Гулиеву.