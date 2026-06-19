Алла Пугачева трогательно поздравила Максима Галкина с 50-летием - ФОТО

18 июня юбилей отметил российский артист, телеведущий и юморист Максим Галкин - ему исполнилось 50 лет.

В честь дня рождения его супруга, народная артистка СССР Алла Пугачева опубликовала в Instagram совместный снимок с артистом, сопроводив его коротким и тёплым поздравлением.

«Моему любимому 50. Живем дальше», - написала А.Пугачева.

Публикация вызвала большой интерес у поклонников пары, которые оставили многочисленные поздравления в комментариях.

Напомним, что в 2022 году Алла Пугачева вместе с супругом, юмористом Максимом Галкиным и детьми - близнецами Лизой и Гарри переехала в Израиль, откуда после возобновления палестино-израильского конфликта переселилась с семьей на Кипр.