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ООН предупредила о растущей угрозе для транспортной инфраструктуры из-за изменения климата

Феликс Вишневецкий09:40 - Сегодня
ООН предупредила о растущей угрозе для транспортной инфраструктуры из-за изменения климата

Жара, наводнения, повышение уровня моря и таяние вечной мерзлоты уже в ближайшие десятилетия будут все чаще нарушать работу транспортной инфраструктуры Европы, Центральной Азии и Северной Америки. 

Такое предупреждение содержится в новом докладе Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), авторы которого призывают сделать адаптацию транспортной инфраструктуры одним из приоритетов климатической политики, сообщает 1news.az со ссылкой на Службу новостей ООН. 

По прогнозам экспертов, к середине века транспортным системам этих регионов придется работать в условиях более экстремального климата. Так, в некоторых районах количество дней с температурой выше 25 градусов Цельсия может увеличиться до 200 в год. Такие условия создадут дополнительные нагрузки на транспортную инфраструктуру: дорожное покрытие будет быстрее разрушаться, возрастет риск деформации мостов и железнодорожных путей, а также природных пожаров вблизи транспортных объектов.

Отмечается, что сильные осадки будут все чаще наблюдаться в регионах, которые регулярно сталкиваются с экстремальными погодными условиями уже сегодня. Среди них – западное побережье Норвегии, Альпы, Балканы, север Турции, отдельные районы Центральной Азии, тихоокеанское побережье Канады и восточное побережье США.

Для транспортной инфраструктуры это означает риск оползней, разрушения дорожных насыпей, перегрузки дренажных систем и размыва автомобильных и железных дорог. Особенно уязвимой станет транспортная инфраструктура в бассейнах крупнейших европейских рек – Дуная, Рейна, Эльбы, По, Днепра, Дона и Волги.

Подчеркивается, что еще одним следствием изменения климата становится деградация вечной мерзлоты. По мере оттаивания грунта снижается устойчивость оснований автомобильных и железных дорог, что делает эксплуатацию инфраструктуры все более сложной и дорогостоящей. По оценкам экспертов, к 2050 году около 70 процентов инфраструктуры Арктики будет находиться в районах, где существует риск просадки грунта. При этом своевременная адаптация способна сократить связанные с этим расходы почти вдвое.

Повышение уровня моря и морские штормы создают новые угрозы для портов и всей прибрежной транспортной инфраструктуры. Под ударом оказываются автомобильные и железные дороги, тоннели и логистические узлы, от которых зависит международная торговля. Согласно прогнозам, к концу века от 71 до 89 процентов морских портов мира могут оказаться под угрозой экстремальных штормов. Уже сегодня ежегодный ущерб портовой инфраструктуре оценивается примерно в 7,5 миллиарда долларов (12,75 млрд манатов), а экономические последствия для мировой торговли и цепочек поставок достигают десятков миллиардов долларов.

Отмечается, что многие страны уже внедряют меры, направленные на повышение устойчивости транспортной инфраструктуры к изменению климата. Так, в Португалии при проектировании новой сети скоростных автобусных маршрутов были предусмотрены решения для защиты от наводнений, оползней и природных пожаров. Проект включает использование дорожного покрытия, устойчивого к высоким температурам, а также дренажных систем, рассчитанных на экстремальные паводки. 

В Дании на железнодорожной сети была внедрена цифровая система раннего предупреждения. Датчики, установленные на неустойчивой насыпи, позволяют в режиме реального времени отслеживать состояние грунта и своевременно выявлять признаки нестабильности, что дает возможность проводить профилактические ремонтные работы и предотвращать длительные перебои в движении поездов. 

В докладе ЕЭК ООН подчеркивают, что бездействие обойдется значительно дороже своевременной адаптации. По данным Института мировых ресурсов, каждый доллар, вложенный в меры по адаптации к изменению климата, приносит более 10,5 доллара (более 17 манатов) экономических, социальных и экологических выгод. Авторы доклада призывают правительства и частный сектор уже сегодня учитывать климатические риски при проектировании и эксплуатации транспортной инфраструктуры, совершенствовать системы мониторинга и раннего предупреждения, а также активнее внедрять решения, повышающие устойчивость транспортных сетей к изменению климата.

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