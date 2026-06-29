Европа в «огне»: к каким последствиям привела беспрецедентная жара - ВИДЕО

Европа переживает одну из самых тяжелых волн жары за последние десятилетия.

Рекордные температуры, которые еще недавно считались практически невозможными для многих европейских стран, сегодня становятся новой реальностью. Франция, Германия, Великобритания, Испания, Швейцария, Дания, Чехия, Нидерланды, Австрия, Венгрия и ряд других государств столкнулись с экстремальным зноем, который уже привел к человеческим жертвам, перегрузке систем здравоохранения, отмене массовых мероприятий, ограничениям со стороны властей и масштабным экономическим потерям.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, только с 21 июня экстремальная жара могла стать причиной более 1300 смертей по всей Европе. Медики называют происходящее одной из наиболее серьезных угроз здоровью населения, поскольку высокие температуры особенно опасны для пожилых людей, детей, людей с хроническими заболеваниями, а также тех, кто работает на открытом воздухе. При этом специалисты предупреждают, что значительная часть смертей, связанных с жарой, происходит незаметно для общества, поскольку причиной нередко становятся инфаркты, инсульты, обезвоживание и тепловые удары.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус назвал тепловой стресс «тихим убийцей». По его словам, европейские города, школы, жилые дома и рабочие места исторически не проектировались для столь экстремальных температур. Сегодня миллионы людей вынуждены жить в условиях, к которым инфраструктура большинства стран попросту не готова.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась во Франции. Страна уже несколько дней подряд находится под воздействием рекордной жары. Согласно данным Météo-France, был зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений - средняя температура по стране достигла 30 градусов.

В отдельных регионах температура воздуха приблизилась к 44 градусам. В городе Пулло столбики термометров поднялись до 43,8 градуса, а ночная температура установила новый национальный рекорд - 22 градуса. Из-за опасности для населения в десятках департаментов страны был объявлен максимальный уровень погодной опасности.

Последствия аномальной жары оказались заметны практически во всех сферах жизни. В Париже власти приняли решение ограничить распитие алкогольных напитков в общественных местах, поскольку сочетание жары и алкоголя значительно увеличивает риск несчастных случаев и ухудшения состояния здоровья. Ряд массовых мероприятий пришлось отменить или перенести. В частности, был перенесен городской Марш гордости, а благотворительный музыкальный фестиваль Solidays полностью отменили. Организаторы заявили, что это решение приведет к многомиллионным финансовым потерям, поскольку доходы от фестиваля направлялись на финансирование программ борьбы с ВИЧ.

Даже крупнейшие туристические объекты страны были вынуждены изменить режим работы. Эйфелева башня и Лувр закрывались значительно раньше обычного, чтобы минимизировать риски для посетителей и сотрудников.

Одновременно резко увеличилась нагрузка на экстренные службы. По данным французских СМИ, только за последнюю неделю количество обращений в службы скорой помощи в регионе Парижа выросло почти на 80 процентов. Похоронные бюро французской столицы также сообщили о значительном увеличении числа умерших.

Стремясь хоть как-то спастись от жары, жители и туристы массово отправлялись к фонтанам, городским каналам, озерам и рекам. Однако подобные попытки нередко заканчивались трагедиями, только с середины июня во Франции погибли десятки человек, пытавшихся охладиться в естественных водоемах.

Не менее сложная ситуация складывается в Германии. В пятницу город Саарбрюккен зарегистрировал температуру 41,3 градуса, ставшую новым национальным рекордом. Уже на следующий день он был превышен, температура достигла 41,5 градуса.

Экстремальная жара оказывает серьезное давление на немецкую систему здравоохранения. Представители городской администрации заявили, что после десяти дней практически непрерывной жары организм людей перестает успевать восстанавливаться даже ночью. Только за одни сутки сотрудники служб спасения обнаружили семь человек без сознания в собственных домах, большинство из которых проживали под металлическими крышами, где температура внутри помещений значительно превышала показатели на улице.

Необычные кадры продолжают появляться и в социальных сетях. Пользователи публикуют фотографии расплавившихся светофоров, деформированных дорожных покрытий, искривленных железнодорожных конструкций и перегретого общественного транспорта.

Великобритания также переживает историческую волну жары. Национальная метеорологическая служба Met Office сообщила, что в графстве Саффолк температура достигла 37,3 градуса, став самым высоким июньским показателем за всю историю наблюдений.

Метеорологи впервые в истории страны три дня подряд сохраняли красный уровень погодной опасности, предупреждая население о высокой вероятности угрозы жизни и здоровью. Даже конференцию, посвященную вопросам борьбы с экстремальной жарой, организаторам пришлось отменить из-за того, что помещение оказалось не оборудовано системой кондиционирования.

Тем временем Испания уже несколько дней подряд фиксирует температуру значительно выше 40 градусов. В отдельных районах страны были зарегистрированы самые жаркие июньские дни за всю историю наблюдений, а в Бильбао установлен абсолютный температурный рекорд июня - 42,7 градуса.

Однако Испания далеко не единственная страна, столкнувшаяся с масштабными последствиями экстремальной жары.

Так, в Дании впервые с начала ведения метеорологических наблюдений в 1874 году температура воздуха достигла 37 градусов. В Чехии был установлен новый национальный рекорд - 40,6 градуса, а в Швейцарии город Базель пережил самый жаркий июньский день за всю историю наблюдений с температурой 38 градусов. Красный уровень погодной опасности был объявлен также в Австрии, Венгрии, Нидерландах, Германии и ряде других европейских государств.

По подсчетам агентства AFP, только за один день около 193 миллионов жителей Европы оказались в районах, где температура воздуха превышала 35 градусов. Из них около 75 миллионов приходилось на Германию. Подобные показатели специалисты называют беспрецедентными для европейского континента.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что экстремальная жара значительно повышает смертность не только непосредственно от тепловых ударов. Высокие температуры становятся катализатором обострения сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений работы дыхательной системы, почечной недостаточности и других хронических болезней.

По данным европейских медицинских служб, среди погибших преобладают пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, дети, а также люди, оказавшиеся без возможности укрыться от жары. Особенно уязвимыми оказываются бездомные и те, кто проживает в старых зданиях без систем охлаждения.

Последствия жары ощущает и культурная жизнь Европы. Мужская Неделя моды в Париже оказалась в центре общественного обсуждения после того, как во время показа Louis Vuitton была использована гигантская искусственная волна. Многие пользователи социальных сетей раскритиковали подобное решение, посчитав его неуместным в условиях, когда большая часть Европы страдает от нехватки воды и засухи.

Берлинский филармонический оркестр также был вынужден изменить многолетние традиции. Из-за экстремальной жары музыкантам разрешили отказаться от обязательных пиджаков и выступать с закатанными рукавами рубашек.

Изменения затронули и транспортную инфраструктуру. В ряде стран были введены ограничения на движение тяжелых грузовиков в дневные часы, чтобы предотвратить разрушение дорожного покрытия и снизить риск аварий. В Молдове движение транспорта массой свыше двенадцати тонн ограничили с 10:00 до 20:00, а аналогичные меры рассматриваются и в других странах региона.

В Венгрии к борьбе с последствиями жары подключили армию. Военнослужащие начали бесплатно раздавать тысячи бутылок питьевой воды на массовых мероприятиях и в населенных пунктах, где температура достигала наиболее высоких значений.

Не менее тревожная ситуация складывается и в природной среде. Бельгийские центры спасения диких животных сообщили о резком увеличении количества животных, поступающих с признаками теплового стресса.

Одновременно резко возрастает опасность возникновения лесных пожаров. Французские власти уже предупредили о крайне высоком риске распространения огня на фоне продолжающейся засухи, а аналогичные предупреждения действуют в Испании, Португалии, Италии и ряде балканских стран.

Эксперты отмечают, что происходящее нельзя рассматривать как единичную аномалию. Международная исследовательская группа World Weather Attribution пришла к выводу, что столь продолжительная и интенсивная жара стала возможной вследствие изменения климата. По оценкам ученых, еще несколько десятилетий назад вероятность подобных погодных условий была практически нулевой, тогда как сегодня риск возникновения таких волн жары увеличился примерно в двести раз по сравнению с ситуацией двадцатилетней давности.

Всемирная метеорологическая организация также подчеркивает, что повторяющиеся волны экстремальной жары становятся одним из наиболее очевидных проявлений глобального изменения климата. По мере дальнейшего повышения средней температуры планеты подобные явления будут происходить чаще, становиться продолжительнее и затрагивать все больше регионов

Сегодня Европа оказалась перед новой климатической реальностью, к которой она долгое время оставалась не готова. Жара перестала быть исключительно сезонным неудобством, превратившись в серьезный фактор риска для здоровья населения, экономики, транспортной системы и городской инфраструктуры. И если раньше подобные температуры воспринимались как исключительная аномалия, то сегодня ученые все чаще предупреждают, что экстремальная жара постепенно становится новой нормой.