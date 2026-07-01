Ильхам Алиев поздравил Генерал-губернатора Канады

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Генерал-губернатору Канады Луизе Арбур.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В письме говорится:

«Уважаемая госпожа Генерал-губернатор,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Канады.

Верю, что в интересах наших народов отношения между Азербайджаном и Канадой будут и впредь развиваться в русле взаимного уважения, дружбы и сотрудничества.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему народу - постоянного благополучия и процветания».