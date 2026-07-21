Лига чемпионов: «Сабах» открыл счет в матче с «КуПС» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Сабах» выходит вперед в матче с «КуПС».

На 45+1-й минуте счет открыл Велько Симич.

20:14

"Сабах" проводит первый матч против финского "КуПС" во втором квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча проходит на "Банк Республика Арене".

Команды вышли на поле в следующих составах:

"Сабах": Стас Покатилов (к), Стив Сольве, Рахман Дашдамиров, Аким Зедадка, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Алексей Исаев, Кахим Пэррис, Велько Симич, Джой-Ланс Миккельс.

Главный тренер: Вальдас Дамбраускас.

"КуПС": Йоханнес Крайдль, Браима Магасса, Касим Нуху, Аксели Пуукко, Клинтон Атви, Валентин Гаск, Петтери Пеннанен (к), Густав Энгвалль, Томми Юро, Боб Арма, Петр Пажишек.

Главный тренер: Мийка Нуутинен.