Нефть марки Brent торгуется ниже $71 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель впервые с 27 февраля.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE опустилась до $70,67 за баррель. Октябрьские фьючерсы торговались на уровне $71,21 за баррель, а стоимость ноябрьских контрактов упала на 2% и составила $71,4.

Падение цен связано с возобновлением движения танкеров через Ормузский пролив. По данным Международной морской организации, более 11 тыс. моряков смогут покинуть Персидский залив после получения гарантий безопасности.