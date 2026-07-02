Жена Нетаньяху отчитала его перед камерами - ВИДЕО

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара публично высказала ему претензии во время церемонии открытия Маккавейских игр, сообщает Echorouk News.

По данным телеканала, инцидент произошел после выступления главы израильского правительства перед участниками соревнований. За кулисами Сара Нетаньяху выразила недовольство организацией мероприятия, заявив, что из-за сложившейся ситуации ей пришлось вступить в конфликт с присутствовавшими.

«Из-за тебя я поссорилась с людьми. Ты заставил меня спорить с ними… Ты должен заботиться обо мне. Почему мне не разрешают пройти?» — приводит телеканал ее слова.

По информации СМИ, супруга премьер-министра также пожаловалась, что в толпе ее толкали и наступали ей на ноги. Произошедшее попало на видео, которое быстро распространилось в социальных сетях.

Как отмечают СМИ, инцидент вызвал ассоциации с другим широко обсуждавшимся эпизодом — моментом с участием президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит, произошедшим в мае прошлого года во время визита во Вьетнам. Тогда видеозапись, на которой Брижит Макрон касается лица президента перед выходом из самолета, получила широкий общественный резонанс.