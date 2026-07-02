Урсула фон дер Ляйен поделилась видеороликом в связи со своим визитом в Азербайджан - ВИДЕО
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала на своей странице в соцсетях видеоролик, связанный с её визитом в Азербайджан.
Европейский дипломат написала в своей публикации:
«Мир… через строительство мостов между странами и людьми.
И в физическом, и в переносном смысле!
Я объявила о программе “Мир через взаимосвязанность” стоимостью 200 млн евро для Южного Кавказа.
Для мирного, взаимосвязанного и процветающего региона».
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