Урсула фон дер Ляйен поделилась видеороликом в связи со своим визитом в Азербайджан - ВИДЕО

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала на своей странице в соцсетях видеоролик, связанный с её визитом в Азербайджан.

Европейский дипломат написала в своей публикации:

«Мир… через строительство мостов между странами и людьми.

И в физическом, и в переносном смысле!

Я объявила о программе “Мир через взаимосвязанность” стоимостью 200 млн евро для Южного Кавказа.

Для мирного, взаимосвязанного и процветающего региона».



