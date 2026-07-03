 75 сотрудников привлечены к ответственности: Госслужба по мобилизации подвела итоги борьбы с коррупцией | 1news.az | Новости
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Общество

75 сотрудников привлечены к ответственности: Госслужба по мобилизации подвела итоги борьбы с коррупцией

Феликс Вишневецкий11:36 - Сегодня
75 сотрудников привлечены к ответственности: Госслужба по мобилизации подвела итоги борьбы с коррупцией

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики опубликовала статистические данные по борьбе с коррупцией за II квартал 2026 года.

Как и в предыдущий период, в течение первых шести месяцев 2026 года Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу АР продолжила последовательно реализовывать меры, направленные на повышение прозрачности служебной деятельности, устранение факторов, способствующих коррупции, а также повышение уровня удовлетворенности граждан.

Так, за указанный период в отношении 75 сотрудников (из них 42 - представители руководящего состава), допустивших противоправные действия или злоупотребление служебными полномочиями, были применены дисциплинарные взыскания и организационно-штатные меры. В частности, двое сотрудников были уволены с государственной службы по отрицательным основаниям.

Кроме того, материалы по 48 выявленным фактам в отношении 88 лиц были направлены в Генеральную прокуратуру для принятия процессуального решения.

В целях исполнения соответствующего распоряжения Президента Азербайджана, направленного на совершенствование системы медицинского освидетельствования, с 1 июля 2024 года заключительное медицинское обследование граждан, призываемых на срочную действительную военную службу и отнесенных к четырем категориям годности, проводится Государственным агентством по медицинскому страхованию и экспертизе, действующим при Министерстве труда и социальной защиты населения АР.

Электронизация обмена информацией между государственными органами, участвующими в процессе медицинского освидетельствования, а также реализованные институциональные и организационные меры по оптимизации создали благоприятные условия для более эффективной организации процессов. Принятые меры способствуют снижению коррупционных рисков, а также повышению прозрачности и подотчетности деятельности.

Кроме того, в соответствии с требованиями Положения о Единой электронной информационной системе Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу АР, утвержденного постановлением Кабинетом министров АР №59 от 2 марта 2026 года, осуществляется интеграция с государственными органами в цифровой сфере. В рамках этой работы обеспечивается непрерывное получение необходимых данных в режиме реального времени, что способствует оперативности и объективности процесса принятия решений.

Согласно Закону АР №111-VIIQD от 27 декабря 2024 года «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе»» №274-IVQ от 23 декабря 2011 года, предусмотрено создание для граждан специальной персональной электронной страницы (электронного кабинета) в Системе электронного правительства Азербайджана.

Электронный кабинет позволит гражданам знакомиться с информацией, связанной с исполнением ими воинской обязанности, получать эти сведения, обращаться с заявлениями об их изменении, получать уведомления о внесенных изменениях, направлять обращения в электронном формате, пользоваться государственными услугами и осуществлять необходимые платежи.

В целях сведения к минимуму личных контактов граждан с государственными органами, повышения оперативности оказания услуг и уровня удовлетворенности граждан планируется максимально использовать возможности современных технологий и в перспективе перевести все предоставляемые услуги в электронный формат.

В настоящее время через цифровую государственную платформу MyGov гражданам доступны справки:

- об отсрочке от призыва на срочную действительную военную службу;

- об освобождении от призыва на срочную действительную военную службу;

- о временном непризыве на срочную действительную военную службу;

- о прохождении действительной военной службы;

- о срочной действительной военной службе;

- о воинском учете.

Кроме того, через платформу предоставляется информация о результатах медицинского освидетельствования и о родах войск, в которые гражданин направлен для прохождения срочной действительной военной службы.

Также посредством персонального электронного кабинета («MyGov») обеспечена возможность подачи соответствующих обращений и получения ответов на них в электронном виде.

Применение новых положений при постановке на первоначальный воинский учет граждан мужского пола, достигших 15-летнего возраста, а также получение необходимых документов путем интеграции с электронными информационными системами соответствующих государственных органов способствуют минимизации личных контактов с самими гражданами, их родителями и законными представителями, а также повышению прозрачности процедур в данной сфере.

Кроме того, в связи с отменой бумажного удостоверения о постановке на первоначальный воинский учет возникла необходимость создания для граждан персональных электронных кабинетов на платформе MyGov. Через них в электронном виде будут предоставляться решения комиссии по первоначальной постановке на воинский учет, а также иная необходимая информация.

В целях усиления борьбы с лицами, уклоняющимися от исполнения воинской обязанности, были внесены изменения и дополнения в Уголовный кодекс АР, Кодекс АР об административных проступках, Миграционный АР, Закон «О воинской обязанности и военной службе», а также другие профильные нормативно-правовые акты.

Помимо этого, 23 января 2026 года было приведено в соответствие с обновленным законодательством постановление Пленума Верховного суда АР №1 от 1 ноября 2001 года «О судебной практике по делам об уклонении от прохождения военной службы, самовольном оставлении воинской части или места службы и дезертирстве». В результате ответственность для данной категории лиц была ужесточена. Совместно с правоохранительными органами принимаются необходимые меры по установлению их местонахождения, привлечению к призыву, а также временному ограничению права на выезд из страны. Отмечается, что эта работа уже приносит положительные результаты.

«Гражданам, столкнувшимся с фактами коррупции или иными противоправными действиями, рекомендуется обращаться в колл-центр 9100 или направлять обращения на электронный адрес [email protected]. Также гражданам рекомендуется создавать персональные электронные кабинеты для использования электронных государственных услуг и подключения к платформе MyGov» - отмечают в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу, подчеркивая, что впредь будут последовательно продолжена борьба с коррупцией, руководствуясь принципами прозрачности, объективности и укрепления общественного доверия.

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