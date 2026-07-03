Кос: работа ЕС по развитию связанности на Южном Кавказе перешла в новую фазу - ФОТО
Европейский союз провел переговоры на высоком уровне в Анкаре, Баку и Ереване для развития региональной связанности.
Об этом еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос написала на своей странице в соцсети X.
"Я только что вернулась из Турции, Азербайджана и Армении, где мы перевели нашу работу по развитию взаимосвязанности на следующий этап. Это может способствовать установлению прочного мира на Южном Кавказе, одновременно диверсифицируя торговые и энергетические маршруты между Европой и Азией. Расширение и развитие взаимосвязанности идут рука об руку. И то, и другое способствует укреплению стабильности, процветания и безопасности Европы", - подчеркнула Кос.
Good to be in Ireland with the College as its Council Presidency begins.
We are looking forward to continue the solid pace of progress for enlargement with the Irish Presidency and support our candidate countries’ accession paths.
I have just returned from Türkiye, Azerbaijan… pic.twitter.com/AkGNKwX5MQ — Marta Kos (@MartaKosEU) July 3, 2026