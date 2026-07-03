В Кыргызстане предлагают ввести пожизненное за фемицид и отменить амнистию

Депутат Жогорку Кенеша Бактыгуль Аманова вынесла на общественное обсуждение законопроект, предлагающий выделить фемицид в отдельный состав преступления и ужесточить наказание за убийство женщин.

Документ предусматривает введение в Уголовный кодекс новой статьи «Убийство женщины (фемицид)». Под ней предлагается понимать убийство женщины по мотивам гендерной дискриминации, убийство беременной женщины, убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, а также доведение женщины до самоубийства либо склонение к нему, если это повлекло смерть. За такие преступления предлагается установить пожизненное лишение свободы с обязательной конфискацией имущества.

Кроме того, законопроектом предлагается запретить применение амнистии к лицам, совершившим преступления, повлекшие смерть женщины.

В справке-обосновании отмечается, что в 2024 году в Кыргызстане возбуждено 155 уголовных дел по фактам убийств, из которых 33 касались женщин. В 2025 году зарегистрировано 158 убийств, в том числе 37 жертвами стали женщины. Автор инициативы считает, что эти данные свидетельствуют о необходимости усиления уголовной ответственности.

По мнению разработчика, выделение фемицида в отдельный состав преступления позволит усилить защиту женщин, а также будет способствовать предупреждению подобных преступлений. Законопроект также предусматривает обязательную конфискацию имущества осужденных за фемицид.

Источник: 24kg