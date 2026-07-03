Фархад Гаджиев: в этом году зарегистрировано рекордное число обращений на конкурс Yüksəliş

Дойти до полуфинала - это уже большой успех и большая победа, заявил заместитель министра молодёжи и спорта, руководитель Рабочей группы конкурса Yüksəliş Фархад Гаджиев.

Как сообщает 1news.az, во время выступления на церемонии открытия полуфинального этапа VI конкурса Yüksəliş, он отметил, что в полуфинальный этап этого года прошел 331 человек: «Мы всегда рассчитываем на то, что в полуфинале будет 300 человек. Однако каждый год мы превышаем этот показатель. В этом году в полуфинал прошел 331 человек, что свидетельствует о высоком потенциале участников».

По его словам, уровень сложности вопросов и заданий увеличивается с каждым годом, повышается и проходной балл, но, несмотря на это, количество участников, демонстрирующих высокие результаты, не уменьшается.

«В этом году у нас действительно очень профессиональные и грамотные полуфиналисты. Конкурс Yüksəliş проводится уже в шестой раз, и интерес к проекту растет из года в год. В текущем году было зарегистрировано более 17 тысяч обращений, что является для нас рекордным показателем. Ежегодно количество заявок увеличивается примерно на тысячу. А это демонстрирует рост доверия и веры в конкурс», - добавил он.

Замминистра сообщил, что в экзамене по оценке общих способностей приняли участие 8551 человек, а в этапе аналитического анализа - 1468 человек.

«Организация экзаменов была непростой. В одной из школ возникла техническая проблема, и для этих участников экзамен был организован повторно. Но, несмотря на это, мы успешно завершили процесс», - заключил Ф. Гаджиев.

Г.Агаев