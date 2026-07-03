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Сборная Туниса столкнулась с допинг-скандалом после ЧМ-2026

First News Media18:40 - Сегодня
Сборная Туниса столкнулась с допинг-скандалом после ЧМ-2026

В допинг-пробах восьми футболистов сборной Туниса на чемпионате мира — 2026 обнаружены следы запрещённого вещества.

Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечает источник, речь идёт о кленбутероле — препарате, который расширяет дыхательные пути и входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он мог попасть в организм после употребления заражённого мяса во время пребывания сборной Туниса на тренировочной базе в Мексике. Клубы игроков уже проинформированы о ситуации.

Сборная Туниса вылетела с ЧМ-2026 по итогам группового этапа. После первого же матча турнира федерация футбола страны отправила в отставку главного тренера национальной команды Сабри Лямуши.

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