 Стартовал полуфинальный этап шестого конкурса «Yüksəliş»  | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Стартовал полуфинальный этап шестого конкурса «Yüksəliş» 

First News Media16:09 - Сегодня
Стартовал полуфинальный этап шестого конкурса «Yüksəliş» 

3 июля стартовал полуфинальный этап VI конкурса «Yüksəliş» (Восхождение).

Как сообщает 1news.az, в мероприятии принимают участие заведующая отделом гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религиозных вопросов Администрации Президента, председатель Оргкомитета конкурса «Yüksəliş» Фарах Алиева, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель Рабочей группы конкурса «Yüksəliş» Фархад Гаджиев, заместитель председателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, специальный представитель Президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, председатель Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Касимзаде, а также победители конкурса «Yüksəliş» прошлых лет.

Выступившие на церемонии открытия гости поздравили участников, успешно дошедших до полуфинала, и пожелали им успехов на предстоящем этапе. Было отмечено, что завоевание путевки в этот тур уже само по себе является важным достижением, а также показателем знаний, навыков, подготовки и потенциала участников.

Концепция конкурса, проводимого в этом году, посвящена «Году градостроительства и архитектуры», объявленному соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева.

На церемонии было подчеркнуто, что дальновидные стратегические решения, реализуемые во имя развития нашей страны архитекторами азербайджанского восхождения — Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и президентом Ильхамом Алиевым, заложили основу для важнейших новшеств в сферах архитектуры, градостроительства, благоустройства, инфраструктуры и созидания, как и во всех остальных областях, и внесли весомый вклад в формирование современного и динамичного облика Азербайджана.

В полуфинальный этап прошли 331 кандидат, успешно завершившие экзамен по управленческим способностям. На данном этапе участники продемонстрируют свои знания и навыки в симулированных ситуациях и кейс-заданиях, разработанных в соответствии с реальной рабочей средой.

В рамках полуфинала, который продлится три дня, кандидаты будут оцениваться экспертами по 9 профессиональным качествам. Эти качества охватывают такие направления, как стратегическое мышление, эффективное лидерство, принятие решений, нацеленность на результат, управление эффективностью работы, адаптивность, инновационное мышление, командная работа и сотрудничество, этика и честность.

Отметим, что в рамках подготовки к полуфинальному этапу для оценивающих экспертов была организована трехдневная программа тренингов. К обучению было привлечено около 100 экспертов. Они получили подробную информацию об оценке навыков участников на основе смоделированных ситуаций, приближенных к реальной экзаменационной среде, о критериях оценки, деятельности центров оценки и функциях экспертов.

Процесс оценивания осуществляется методом «Оценочной конференции» — «Assessment Conference», который основан на международном опыте и отличается своей объективностью. Этот метод обеспечивает многоаспектный подход к перформансу каждого участника и позволяет принимать итоговые решения на коллегиальной основе.

Полуфинальный этап завершится 5 июля. Участники, успешно прошедшие данный тур, получат право на участие в финальном этапе, который состоится 17–19 июля.

Конкурс «Yüksəliş» был учрежден Распоряжением президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Победители конкурса получают индивидуальный план развития от менторов сроком на один год и денежное вознаграждение в размере 20 тысяч манатов на саморазвитие.

Соответствующее Распоряжение о проведении шестого по счету конкурса «Yüksəliş» было подписано президентом Ильхамом Алиевым 10 декабря 2025 года.

Гафар Агаев

Поделиться:
252

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается до 36 градусов тепла

Мнение

Черное лето Старого Света: почему европейские власти бросили граждан на произвол ...

Общество

Может ли семья погибшего простить Arzum 9999 и изменить приговор? Разбор 1news.az ...

Мнение

Виртуальные рубежи: Азербайджан создает умный щит от кибератак

Общество

У Анна Нетребко проблемы со здоровьем

В Лондоне скончался руководитель культурного центра дружбы «Дом Азербайджана» - ФОТО

МЧС: в поселке Джорат утонули два человека, одного удалось спасти

Может ли семья погибшего простить Arzum 9999 и изменить приговор? Разбор 1news.az резонансного дела

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Эмин Амруллаев о возможном закрытии русского сектора в Азербайджане

Одна из богатейших семей Индии проводит роскошную свадьбу в Шахдаге. Празднование продолжается три дня и три ночи - ВИДЕО

В Баку торговцев рынка «8-й километр» обязали освободить рабочие места

На Абшероне ожидается град

Последние новости

У Анна Нетребко проблемы со здоровьем

Сегодня, 18:07

В Лондоне скончался руководитель культурного центра дружбы «Дом Азербайджана» - ФОТО

Сегодня, 18:00

Черное лето Старого Света: почему европейские власти бросили граждан на произвол судьбы

Сегодня, 17:50

Кос: работа ЕС по развитию связанности на Южном Кавказе перешла в новую фазу - ФОТО

Сегодня, 17:40

«Карабах» объявил о трансфере Бенце Варконьи

Сегодня, 17:32

МЧС: в поселке Джорат утонули два человека, одного удалось спасти

Сегодня, 17:25

Может ли семья погибшего простить Arzum 9999 и изменить приговор? Разбор 1news.az резонансного дела

Сегодня, 17:20

ТуранБанк совместно с Министерством экологии и природных ресурсов провел акцию по очистке побережья Каспийского моря - ФОТО

Сегодня, 17:05

Рахман Гаджиев – участникам конкурса Yüksəliş: «Постоянно учитесь и работайте над собой»

Сегодня, 16:55

В московском аэропорту Домодедово пресекли контрабанду редких черепах

Сегодня, 16:50

В Армении ужесточили наказание за подкуп избирателей

Сегодня, 16:32

Анар Гулиев: Человеческий капитал - главный фактор, определяющий конкурентное преимущество государств

Сегодня, 16:23

В Иране предупредили о военном ответе в случае нарушения США обязательств

Сегодня, 16:15

Фархад Гаджиев: в этом году зарегистрировано рекордное число обращений на конкурс Yüksəliş

Сегодня, 16:11

Стартовал полуфинальный этап шестого конкурса «Yüksəliş» 

Сегодня, 16:09

В Кыргызстане предлагают ввести пожизненное за фемицид и отменить амнистию

Сегодня, 15:53

Виртуальные рубежи: Азербайджан создает умный щит от кибератак

Сегодня, 15:43

В Литве хотят убрать из конституции запрет на ядерное оружие

Сегодня, 15:40

«Nar» провел тренинги по маркетингу и карьерному развитию для студентов в Гяндже - ФОТО

Сегодня, 15:34

В Азербайджане заблокировали 20 фейковых доменов госорганов с начала 2026 года

Сегодня, 15:30
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02