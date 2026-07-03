Стартовал полуфинальный этап шестого конкурса «Yüksəliş» 

3 июля стартовал полуфинальный этап VI конкурса «Yüksəliş» (Восхождение).

Как сообщает 1news.az, в мероприятии принимают участие заведующая отделом гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религиозных вопросов Администрации Президента, председатель Оргкомитета конкурса «Yüksəliş» Фарах Алиева, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель Рабочей группы конкурса «Yüksəliş» Фархад Гаджиев, заместитель председателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, специальный представитель Президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, председатель Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Касимзаде, а также победители конкурса «Yüksəliş» прошлых лет.

Выступившие на церемонии открытия гости поздравили участников, успешно дошедших до полуфинала, и пожелали им успехов на предстоящем этапе. Было отмечено, что завоевание путевки в этот тур уже само по себе является важным достижением, а также показателем знаний, навыков, подготовки и потенциала участников.

Концепция конкурса, проводимого в этом году, посвящена «Году градостроительства и архитектуры», объявленному соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева.

На церемонии было подчеркнуто, что дальновидные стратегические решения, реализуемые во имя развития нашей страны архитекторами азербайджанского восхождения — Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и президентом Ильхамом Алиевым, заложили основу для важнейших новшеств в сферах архитектуры, градостроительства, благоустройства, инфраструктуры и созидания, как и во всех остальных областях, и внесли весомый вклад в формирование современного и динамичного облика Азербайджана.

В полуфинальный этап прошли 331 кандидат, успешно завершившие экзамен по управленческим способностям. На данном этапе участники продемонстрируют свои знания и навыки в симулированных ситуациях и кейс-заданиях, разработанных в соответствии с реальной рабочей средой.

В рамках полуфинала, который продлится три дня, кандидаты будут оцениваться экспертами по 9 профессиональным качествам. Эти качества охватывают такие направления, как стратегическое мышление, эффективное лидерство, принятие решений, нацеленность на результат, управление эффективностью работы, адаптивность, инновационное мышление, командная работа и сотрудничество, этика и честность.

Отметим, что в рамках подготовки к полуфинальному этапу для оценивающих экспертов была организована трехдневная программа тренингов. К обучению было привлечено около 100 экспертов. Они получили подробную информацию об оценке навыков участников на основе смоделированных ситуаций, приближенных к реальной экзаменационной среде, о критериях оценки, деятельности центров оценки и функциях экспертов.

Процесс оценивания осуществляется методом «Оценочной конференции» — «Assessment Conference», который основан на международном опыте и отличается своей объективностью. Этот метод обеспечивает многоаспектный подход к перформансу каждого участника и позволяет принимать итоговые решения на коллегиальной основе.

Полуфинальный этап завершится 5 июля. Участники, успешно прошедшие данный тур, получат право на участие в финальном этапе, который состоится 17–19 июля.

Конкурс «Yüksəliş» был учрежден Распоряжением президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Победители конкурса получают индивидуальный план развития от менторов сроком на один год и денежное вознаграждение в размере 20 тысяч манатов на саморазвитие.

Соответствующее Распоряжение о проведении шестого по счету конкурса «Yüksəliş» было подписано президентом Ильхамом Алиевым 10 декабря 2025 года.

Гафар Агаев