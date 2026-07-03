В Лондоне скончался руководитель культурного центра дружбы «Дом Азербайджана» - ФОТО
Представитель азербайджанской общины в Великобритании, руководитель Культурного центра дружбы "Дом Азербайджана" в Лондоне Али Текин Аталар скончался.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на посольство Азербайджана в Великобритании.
Отмечается, что Али Текин внес значительный вклад в продвижение Азербайджана в Великобритании и укрепление единства азербайджанской общины:
"Его вклад в развитие связей между Азербайджаном и Великобританией, в укрепление азербайджано-турецкого братства навсегда останется в памяти. С глубокой скорбью выражаем искренние соболезнования его семье, близким и всем, кто его любил, желаем им терпения".
Böyük Britaniyada Azərbaycan icmasının görkəmli nümayəndəsi, London şəhərində Azərbaycan Evi Mədəniyyət və Dostluq Mərkəzinin rəhbəri, əziz və dəyərli doktor Əli Tekin Ataların vəfatı xəbərini dərin kədər hissi ilə qarşıladıq.
Uzun illər ərzində Əli Tekin Azərbaycanın Böyük… pic.twitter.com/fz22etAR6i — Embassy of Azerbaijan, London (@AzerbaijaninUK) July 3, 2026