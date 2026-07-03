В Лондоне скончался руководитель культурного центра дружбы «Дом Азербайджана» - ФОТО

Представитель азербайджанской общины в Великобритании, руководитель Культурного центра дружбы "Дом Азербайджана" в Лондоне Али Текин Аталар скончался.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на посольство Азербайджана в Великобритании.

Отмечается, что Али Текин внес значительный вклад в продвижение Азербайджана в Великобритании и укрепление единства азербайджанской общины:

"Его вклад в развитие связей между Азербайджаном и Великобританией, в укрепление азербайджано-турецкого братства навсегда останется в памяти. С глубокой скорбью выражаем искренние соболезнования его семье, близким и всем, кто его любил, желаем им терпения".