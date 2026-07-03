У Анна Нетребко проблемы со здоровьем

Оперная дива Анна Нетребко отменила четыре июльских выступления в мадридском театре Teatro Real по состоянию здоровья.

Как сообщают испанские СМИ со ссылкой на заявление театра, после недавнего концерта в испанской столице артистка почувствовала себя плохо. По информации, переданной ее представителем, причиной стали сильное физическое истощение и голосовое перенапряжение, усугубленные аномально высокой температурой воздуха.

После медицинского обследования врачи рекомендовали Анне Нетребко полный физический и голосовой покой на ближайшие недели.

В связи с этим певица не примет участия в четырех показах оперы «Трубадур», запланированных на 6, 9, 13 и 16 июля. Партию Леоноры вместо нее исполнит итальянская сопрано Элеонора Буратто.

В Teatro Real пожелали Анне Нетребко скорейшего восстановления и выразили надежду на ее возвращение на сцену в ближайшее время.

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