ТуранБанк совместно с Министерством экологии и природных ресурсов провел акцию по очистке побережья Каспийского моря - ФОТО

С целью охраны окружающей среды и повышения экологической осведомленности ОАО «ТуранБанк» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) реализовало очередную экологическую акцию.

В рамках проекта «Чистые берега с ТуранБанком» сотрудники банка и эко-волонтеры провели масштабные работы по очистке прибрежной зоны поселка Бильгя. Приняв участие в сборе различных видов отходов, они внесли свой вклад в благоустройство территории, сделав ее более чистой и пригодной для отдыха.

Отметим, что главной целью проекта является предотвращение загрязнения морских побережий бытовыми отходами, улучшение экологического состояния Каспийского моря и привлечение внимания общественности к охране окружающей среды.

Регулярно реализуя проекты в сфере корпоративной социальной ответственности (КСО), ТуранБанк посредством данной инициативы стремится внести вклад в экологическую устойчивость и сохранение природных ресурсов нашей страны.

ТуранБанк и впредь будет активно участвовать в мероприятиях по охране окружающей среды совместно с Министерством экологии и природных ресурсов. Банк продолжит расширять свою деятельность в направлении восстановления экологической экосистемы, охраны природы и продвижения «зеленой» экономики, реализуя полезные для общества проекты.

Функционирующий с 1992 года ТуранБанк обслуживает частных и корпоративных клиентов через 22 точки продаж. Подробную информацию о новых услугах Банка можно получить на его официальном сайте или на страницах в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).

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