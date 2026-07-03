В московском аэропорту Домодедово пресекли контрабанду редких черепах

Сотрудники таможни пресекли контрабанду 476 редких среднеазиатских черепах, обнаруженных в багаже россиянина в аэропорту Домодедово.

Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

"Контрабанду 476 редких среднеазиатских черепах пресекли сотрудники Центральной оперативной и Домодедовской таможен в аэропорту Домодедово. Сухопутных рептилий стоимостью более 3 млн рублей пытался незаконно ввезти россиянин из Таджикистана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину остановили в зеленом коридоре с двумя коробками живого груза. В ведомстве сообщили, что разрешительных документов на рептилий у него не было. "Нарушитель признался, что собирался продавать черепах через интернет-магазины, эта партия была только пробной", - говорится в сообщении.

В ФТС напомнили, что среднеазиатская степная черепаха защищена конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЭС). В настоящее время изъятые пресмыкающиеся переданы в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных диких животных). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Источник: ТАСС