Рахман Гаджиев – участникам конкурса Yüksəliş: «Постоянно учитесь и работайте над собой»

Участники конкурса Yüksəliş должны совершенствовать свои личные качества и постоянно работать над собой.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, выступая на церемонии открытия полуфинального этапа VI конкурса Yüksəliş.

«Момент, когда мы перестаем учиться, наступает не тогда, когда мы перестаем посещать курсы или тренинги, а тогда, когда оказываемся в зоне комфорта и начинаем испытывать чувство удовлетворенности. Самая большая опасность - считать, что ты уже все знаешь, и утратить объективность по отношению к самому себе. Жизнь - это конкуренция, и количество участников, которых мы сегодня здесь видим, служит тому подтверждением. В будущем борьба станет еще более острой и сложной, и вы должны быть к этому готовы. Некоторые ваши проекты могут потерпеть неудачу, люди могут вас разочаровать, однако это не должно отвлекать вас от вашей цели. Несмотря на все трудности, вы должны продолжать двигаться вперед. Думать о карьере и саморазвитии естественно, однако еще более важная задача - быть хорошим человеком».

Он отметил, что, несмотря на несправедливость и войны, происходящие в современном мире, каждый должен стремиться сделать лучше мир вокруг себя.

«Римский император Марк Аврелий в своих дневниках писал: "Пока ты жив и пока это в твоей власти, твори добро". Добро следует делать не потому, что ты обязан, а потому, что можешь. Если мы будем жить, руководствуясь этим принципом, наша Родина станет еще более прекрасной и процветающей. Вы также должны быть абсолютно искренними с самими собой. Считать, что после достижения успеха ты уже все знаешь, - это ловушка. Мысль о том, что тебе больше не нужны ни критика, ни советы, становится началом самых серьезных проблем. Каждый вечер, оставаясь наедине с собой, вы должны честно спрашивать себя, достигли ли вы сегодня того, к чему стремились, и правильно ли вы поступали. Алмаз не становится бриллиантом простым путем - он превращается в один из самых прекрасных драгоценных камней лишь после долгого давления и упорного труда», сказал Рахман Гаджиев.

Г.Агаев