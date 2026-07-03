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Погода на субботу: В Баку ожидается до 36 градусов тепла

Феликс Вишневецкий15:10 - Сегодня
Погода на субботу: В Баку ожидается до 36 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 4 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +20…+24°C, днем - +30…+34°C. Относительная влажность воздуха ночью - 75–80%, днем - 50–55%.

Начиная с северных и западных районов Азербайджана, местами ожидаются периодические дожди. В отдельных районах осадки могут быть кратковременными, но интенсивными, возможны грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +20…+24°C, днем - +31…+36°C, в горах ночью - +10…+15°C, днем - +20…+25°C, местами - +27…+32°C.

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