Может ли семья погибшего простить Arzum 9999 и изменить приговор? Разбор 1news.az резонансного дела

Судебный процесс по делу тиктокера Ильдузы Гаджиевой, известной в социальных сетях под ником Arzum 9999, с первых дней привлек к себе повышенное внимание общественности.

Однако именно вынесение приговора стало одной из самых обсуждаемых тем последних дней - как в азербайджанских СМИ, так и в социальных сетях, где пользователи активно спорят о справедливости назначенного наказания, ответственности участников дорожного движения и в целом о последствиях громких резонансных дел, вспоминая и историю с совершившим в 2023 году смертельное ДТП блогером Ниджатом Шакирли (Nikosayagi), управлявшим автомобилем в нетрезвом виде.

Напомним, что Ильдуза Гаджиева, обвиняемая в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого один человек погиб, а другой получил травмы, а также в оставлении места аварии, приговорена к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Отметим, что в основу уголовного дела легло дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в июне 2025 года в поселке Мярдякян Хазарского района. Авария унесла жизнь Амаля Меликова, еще одна пострадавшая - Санубар Мурадова - получила телесные повреждения. Следствие пришло к выводу, что после ДТП И.Гаджиева покинула место происшествия, в связи с чем ей, помимо нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, было предъявлено обвинение и в оставлении места аварии, кадры которой представлены для просмотра ниже.

НА ФОТО: ИЛЬДУЗА ГАДЖИЕВА (СЛЕВА) И АМАЛЬ МЕЛИКОВ И САНУБАР МУРАДОВА (СПРАВА)

Как было отмечено выше, приговор, вынесенный Ильдузе Гаджиевой, продолжает активно обсуждаться в социальных сетях и азербайджанских СМИ - пользователи спорят о соразмерности наказания, а к дискуссии подключились и известные в Азербайджане лица.

Профессор международного права, адвокат Фархад Мехдиев, комментируя приговор, вынесенный И.Гаджиевой, назвал наказание «несколько суровым и несоразмерным», отмечая следующее: «В праве зарубежных стран при определении вины в случаях причинения вреда и иных противоправных последствий применяется принцип «распределения вины». Особенно часто это используется в автомобильных авариях. Если выявляется вина обеих сторон, суд устанавливает определенное соотношение и соразмерно снижает ответственность причинителя вреда. Ответственность не исключается, но уменьшается».

По словам адвоката, «у нас этот институт также должен применяться в уголовных делах, деликтном праве и при нарушениях, вытекающих из договоров. В целом, при преступлениях, совершенных по неосторожности впервые, условное осуждение лучше служит целям исправления. С другой стороны, должна измениться практика, связанная с суммой компенсации, выплачиваемой законным наследникам погибших; размер морального вреда необходимо увеличить».

Дело нашло отклик и среди тех, чья профессиональная деятельность связана с автомобильной тематикой. Так, ведущий радио-программы «Avtostop» Турал Юсифов подробно разобрал обстоятельства ДТП и вынесенный приговор в своем аккаунте в TikTok, подробно остановившись на нормах правил дорожного движения, которые были нарушены в ходе аварии - ознакомиться с видео можно ниже.

По мнению Т.Юсифова, не исключено, что Ильдуза Гаджиева подаст апелляцию на вынесенный приговор, и в этом случае итоговое решение суда может измениться - подобная практика, по его словам, уже встречалась ранее. Также радиоведущий призвал всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила ПДД.

@dj.tural Məlum hadisəyə bu gün məhkəmə qərarı çıxdı. Demək hadisəni maddə ilə izah edə bilərik.🙏🏻 ♬ sonido original - Rosaana.Canadas_Coach

Не осталась в стороне от обсуждения и поэтесса Назиля Сафарли. Она подчеркнула, что не оправдывает и не защищает Ильдузу Гаджиеву, однако призналась, что ее очень расстраивает тот факт, что четверо детей теперь будут расти без матери. Поэтесса также отметила, что родственники погибшего могли бы простить осужденную, добавив, что, по ее мнению, И.Гаджиева не нарушала закон.

На фоне вынесенного И.Гаджиевой приговора пользователи социальных сетей все чаще проводят параллели с делом другого известного азербайджанского тиктокера - Ниджата Шакирли (Nikosayağı). Напомним, что Н.Шакирли, который в 2023 году, управляя автомобилем в нетрезвом виде, стал виновником смертельного ДТП, был приговорен к 5 годам лишения свободы - при этом суд счел возможным назначить ему отбывание наказания в исправительном учреждении участкового типа.

Напомним, что авария с участием блогера произошла 15 августа 2023 года на проспекте Гейдара Алиева: управляемый им автомобиль Porsche врезался в грузовик. В результате ДТП погиб пассажир Porsche, житель Гянджи Руслан Мамедов (1996 г.р.), находившийся на месте происшествия Фахри Рустамов получил травму руки при попытке оказать помощь, а самому блогеру ампутировали руку.

Пользователи соцсетей сопоставляют оба приговора и задаются вопросом, почему за вождение в нетрезвом виде, повлекшее гибель человека, назначен более мягкий по условиям отбывания срок, чем Ильдузе Гаджиевой, которая, согласно материалам следствия, не находилась за рулем в состоянии опьянения. Часть комментаторов считает, что подобное сравнение ставит под сомнение единообразие судебной практики по резонансным делам о ДТП: если само по себе управление автомобилем в нетрезвом виде расценивается как более мягко наказуемое обстоятельство по сравнению с оставлением места аварии, у общественности неизбежно возникают вопросы о критериях, которыми руководствуется суд при выборе вида исправительного учреждения и итоговой суровости приговора. Другие пользователи, в свою очередь, отмечают, что дела различаются по обстоятельствам и доказательной базе, а потому напрямую сравнивать сроки и условия отбывания наказания не совсем корректно - и предлагают дождаться возможного обжалования приговоров, чтобы делать окончательные выводы.

На фоне широкого общественного резонанса и множества вопросов, звучащих в социальных сетях по поводу приговора И.Гаджиевой, Хазарский районный суд города Баку выступил с подробным заявлением, разъяснив обстоятельства дела и мотивы принятого решения. Согласно материалам обвинения, авария произошла 27 июня 2025 года примерно в 00:53. И.Гаджиева, управляя автомобилем марки Changan (госномер 10-BY-117), двигалась по автодороге Мардакян - Гала в направлении поселка Гала.

Следствие установило, что водитель грубо нарушила требования Закона Азербайджанской Республики «О дорожном движении»:

Статью 42, часть 1: перед началом движения, перестроением, поворотом, обгоном или остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота, а совершаемый маневр должен быть безопасным и не создавать помех другим участникам движения.

Статью 37, часть 4: обязанность незамедлительно сообщить о ДТП в соответствующий орган исполнительной власти, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции.

Далее в заявлении суда приводятся подробности самого столкновения: «В результате неправомерных маневров И.Гаджиева задела заднее колесо автомобиля Mercedes-Benz D2 (госномер 77-UK-890), за рулем которого находился А.Меликов, что привело к касательному столкновению. От удара Mercedes-Benz отбросило вправо, и он на высокой скорости врезался в бетонное ограждение на краю дороги. В результате аварии пассажирка С.Мурадова получила тяжелые телесные повреждения, а водитель А.Меликов скончался от полученных травм.

Как отмечается в заявлении суда, после аварии И. Гаджиева не поставила в известность правоохранительные органы и не осталась на месте происшествия дожидаться приезда полиции. Пострадавшие, по данным суда, остались без первой помощи, поскольку блогер покинула место ДТП. В суде также указали, что, стремясь уклониться от следствия, И.Гаджиева в срочном порядке выехала за пределы Азербайджана и направилась в Германию.

Как сообщается в заявлении суда, дело было передано в суд по двум статьям Уголовного кодекса АР:

Статья 263.2 - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего;

Статья 264 - оставление места дорожно-транспортного происшествия.

Согласно заявлению суда, судебная экспертиза подтвердила, что действия И. Гаджиевой полностью противоречили правилам дорожного движения. Эксперты пришли к выводу, что в случае соблюдения ею требований статьи 42 закона «О дорожном движении» у нее имелась техническая возможность предотвратить аварию.

Как указывается в заявлении суда, в ходе судебных прений государственный обвинитель запросил для подсудимой наказание в виде 5 лет и 9 месяцев лишения свободы. При определении окончательного наказания суд учел факт бегства И. Гаджиевой с места ДТП, а также отсутствие примирения как с правопреемником погибшего водителя, так и с тяжело пострадавшей пассажиркой. В качестве смягчающего обстоятельства было учтено наличие на иждивении подсудимой несовершеннолетних детей. Как было отмечено выше, решением суда И.Гаджиева была приговорена к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы.

В заявлении суда также отмечается, что стороны, не согласные с вынесенным приговором, имеют право обжаловать его в апелляционном порядке в соответствии с действующим законодательством. На данный момент известно, что Ильдуза Гаджиева намерена обжаловать вынесенный приговор в апелляционном порядке.

После оглашения приговора по делу И.Гаджиевой с заявлением выступила семья погибшего в аварии, отметившая, что не намерена идти на примирение с осужденной. Сестра погибшего опубликовала обращение в социальных сетях, подчеркнув, что после решения суда различные лица пытаются связаться с их семьей, приходят к ним домой и призывают к примирению, в том числе публично в социальных сетях, однако подчеркнула, что семья не намерена откликаться на подобные обращения и что о примирении не может быть и речи. По словам сестры погибшего, после аварии в адрес семьи и самого А.Меликова звучали оскорбления, что, по ее мнению, делает примирение невозможным.

Она также сообщила, что семья намерена обжаловать приговор и добиваться ужесточения наказания. По ее словам, мать А.Меликова находится в тяжелом состоянии и прикована к постели, а в ближайшие дни семья намерена обратиться в Бакинский апелляционный суд с требованием увеличить назначенный Ильдузе Гаджиевой срок наказания, подчеркнув, что их правовая борьба будет продолжаться до конца.

На фоне активного обсуждения в социальных сетях темы возможного примирения сторон, 1news.az решил уточнить у адвоката, освобождает ли примирение сторон от уголовной ответственности по делам подобной категории.

Комментируя ситуацию для 1news.az, член Коллегии адвокатов Азербайджана Сабир Мамедов заявил, что по делам о дорожно-транспортных происшествиях, повлекших гибель человека, прощение со стороны потерпевших или примирение сторон само по себе не освобождает виновное лицо от уголовной ответственности.

По словам адвоката, согласно статье 73.1 Уголовного кодекса АР, лицо, впервые совершившее преступление, не представляющее большой общественной опасности, либо менее тяжкое преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности в случае примирения с потерпевшим и возмещения причиненного ущерба: «Однако данное правило распространяется не на все преступления. В соответствии со статьями 73.2 и 73.3 Уголовного кодекса институт примирения применяется только в случаях, прямо предусмотренных законом».

Сабир Мамедов отметил, что применительно к преступлениям, связанным с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, данный вопрос регулируется специальным положением, содержащимся в примечании к статье 263 Уголовного кодекса: «Согласно этому примечанию, примирение с потерпевшим может служить основанием для освобождения лица от уголовной ответственности только по деяниям, предусмотренным статьями 263.1 и 263.1-1 Уголовного кодекса».

По его словам, если в результате дорожно-транспортного происшествия наступила смерть человека (статьи 263.2 или 263.3 Уголовного кодекса), прощение со стороны потерпевших, в том числе законных наследников погибшего, либо примирение с ними не является юридическим основанием для освобождения лица от уголовной ответственности. Адвокат добавил, что в подобных случаях добровольное возмещение причиненного ущерба, примирение с потерпевшей стороной или ее позиция могут быть учтены судом в качестве обстоятельств, смягчающих наказание. Однако это не означает прекращения уголовного дела и не влечет автоматического освобождения лица от уголовной ответственности или отбывания наказания.

1news.az будет следить за развитием событий, в частности за тем, будет ли приговор обжалован в апелляционном порядке.