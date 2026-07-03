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В Иране предупредили о военном ответе в случае нарушения США обязательств

First News Media16:15 - Сегодня
В Иране предупредили о военном ответе в случае нарушения США обязательств

Любое нарушение Соединенными Штатами взятых на себя обязательств в рамках переговорного процесса повлечет за собой военный ответ со стороны Ирана.

Об этом заявил и.о. министра обороны исламской республики Маджид ибн аль-Реза.

"Если мы увидим какое-либо нарушение [противником своих] обязательств в ходе переговоров, мы ответим на поле боя", - отметил он в комментарии иранской гостелерадиокомпании. "Исламская Республика Иран способна одновременно и вести переговоры, и вступать в конфронтацию", - добавил ибн аль-Реза.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании. Условиями соглашения стали немедленное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан, открытие Ормузского пролива и начало разблокировки иранских активов. 21-22 июня в Бюргенштоке при посредничестве Катара и Пакистана прошли переговоры, в ходе которых стороны договорились о создании центра по обеспечению режима прекращения огня в Ливане и линии связи для безопасного судоходства в Персидском заливе. 27-28 июня произошла новая эскалация: в ответ на атаку иранского беспилотника на коммерческий танкер ВВС США нанесли удары по иранским радарам, системам ПВО и складам оружия на южном побережье Ирана в районе Ормузского пролива. 28 июня Вашингтон и Тегеран достигли договоренности о взаимном прекращении ударов и запланировали новые консультации для урегулирования разногласий по Ормузскому проливу.

Источник: ТАСС

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