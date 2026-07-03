Анар Гулиев: Человеческий капитал - главный фактор, определяющий конкурентное преимущество государств

Человеческий капитал является основным фактором, определяющим конкурентное преимущество государств.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анар Гулиев, выступая на церемонии открытия полуфинального этапа VI конкурса Yüksəliş.

«Сегодня в этом зале собрались 331 полуфиналист, представляющие различные регионы Азербайджана, профессиональные сферы и жизненный опыт. Всех участников объединяет общее стремление - развиваться, учиться и вносить вклад в будущее нашей страны. Именно это стремление является главной ценностью конкурса Yüksəliş.

На фоне современного технологического прогресса и экономических изменений конкурентоспособность государств сегодня определяется уже не столько природными ресурсами, сколько человеческим капиталом. Государственная политика, реализуемая под руководством президента Ильхама Алиева, также ставит развитие человеческого потенциала в число приоритетов. Развитие образования, раскрытие потенциала молодежи и укрепление современных институтов государственного управления являются неотъемлемой частью долгосрочной стратегии развития нашей страны.

«Конкурс Yüksəliş, учрежденный в 2019 году, является важным воплощением этого стратегического подхода. Он служит выявлению талантливых кадров и укреплению кадрового потенциала будущей системы государственного управления», - сказал он.

Г.Агаев