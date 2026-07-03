МЧС: в поселке Джорат утонули два человека, одного удалось спасти

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в городе Сумгайыт, поселке Джорат, в 900 метрах от ближайшего спасательного пункта, на неконтролируемом участке моря утонули 2 человека.

Как сообщает АПА, об этом говорится в информации пресс-службы МЧС.

В связи с поступившей информацией к месту происшествия немедленно были привлечены водолазы Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В результате оперативной спасательной операции, проведенной водолазами-спасателями, был спасен Ярыев Мурад Азад оглу 2004 года рождения. Тело еще одной женщины было обнаружено в воде и извлечено.