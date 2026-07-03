От стоматологов до пластических хирургов: Центр аналитической экспертизы подвел итоги проверок

За 6 месяцев этого года Центром аналитической экспертизы в общей сложности были проведены проверки в отношении 182 частных медицинских учреждений и физических лиц.

Об этом АПА сообщили в Центре в ответ на запрос.

Отмечается, что в сфере стоматологии в отношении 56 учреждений и физических лиц были приняты меры административного взыскания и составлены соответствующие протоколы.

В прошлом месяце 14 клиник были оштрафованы за выявленные нарушения.

В сфере пластической хирургии были составлены 2 протокола.