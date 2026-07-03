В Армении ужесточили наказание за подкуп избирателей

Парламент Армении в окончательном чтении принял законодательные изменения, ужесточающие наказание за подкуп избирателей.

Законодательные изменения были внесены на рассмотрение в парламент его спикером Аленом Симоняном и депутатами от правящей в стране фракции "Гражданский договор" Арусяк Джулакян, Алхас Казарян и Ваагном Алексаняном в первой половине мая — незадолго до парламентских выборов, прошедших 7 июня, передают армянские СМИ.

Согласно принятым поправкам, увеличен срок тюремного заключения за получение предвыборной взятки с одного-трех лет до двух-пяти лет, а срок за дачу взятки — с трех-шести лет до четырех-восьми лет. Срок тюремного заключения за нарушение запрета на благотворительность в предвыборный период увеличился с трех-шести лет до четырех-восьми лет. Кроме того, лицам, осужденным за получение или посредничество в даче предвыборной взятки, согласно новым поправкам, пожизненно запрещается занимать государственные и муниципальные должности.

14 мая спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что правящая партия инициировала законодательные изменения, ужесточающие наказание за подкуп избирателей.

Очередные парламентские выборы в Армении прошли 7 июня, в них приняли участие 18 политических сил, в том числе партия "Гражданский договор" во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также два блока: "Армения" ("Айастан") во главе с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном и "Сильная Армения" во главе с Нареком Карапетяном. В учрежденный бизнесменом Самвелом Карапетяном блок "Сильная Армения" вошли партии "Сильная Армения", "Новая эра" и "Объединенные армяне". Выборы прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями. По итогам голосования партия "Гражданский договор" набрала 49,7456% голосов, блок "Сильная Армения" — 23,2710%, блок "Армения" — 9,9231%.