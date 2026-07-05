Секретные документы минобороны Великобритании были обнаружены на муниципальной свалке

На муниципальной свалке в английском графстве Северный Йоркшир были обнаружены секретные документы Министерства обороны Великобритании.

Материалы случайно нашел прохожий. Свалка, на которой находились бумаги, расположена примерно в 4 км от гарнизона Кэттерик — крупнейшей военной базы британской армии, где размещены около 13 тыс. военнослужащих.

По информации издания, найденные материалы содержали сведения о личных данных военнослужащих, хранении оружия, графиках смены караула, нарушениях правил безопасности и протоколах реагирования на чрезвычайные ситуации. В связи с произошедшим Королевская военная полиция незамедлительно начала официальное расследование. В свою очередь, официальный представитель британской армии заявил, что, по предварительной оценке специалистов, обнаруженные на свалке документы не содержали секретной информации, касающейся оперативной обороны страны.