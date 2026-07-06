Arzum 9999 добивается пересмотра приговора: Подана апелляционная жалоба

Тиктокер Ильдуза Гаджиева (Arzum 9999), осужденная по делу о ДТП, в результате которого один человек погиб, а другой получил тяжелые травмы, подала апелляционную жалобу на вынесенный в ее отношении приговор.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Oxu.az – по словам адвоката И.Гаджиевой Хикмета Алиева, она не согласна с решением, вынесенным Хазарским районным судом.

Напомним, что согласно приговору суда, И.Гаджиева была приговорена к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы - при этом государственный обвинитель просил суд назначить ей наказание в виде 5 лет и 9 месяцев лишения свободы.

Отметим, что авария произошла в июне 2025 года в поселке Мярдякян Хазарского района - в результате ДТП погиб Амаль Меликов, а Санубар Мурадова получила телесные повреждения.

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