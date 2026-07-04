Осужденная тиктокерша Arzum 9999 впервые прокомментировала свой арест

Адвокат Фарид Гасанов провел встречу в Бакинском следственном изоляторе со своей подзащитной — известной тиктокершей Илдузой Гаджиевой, выступающей в социальных сетях под псевдонимом Arzum 9999.

Защитник детально рассказал о состоянии осужденной блогерши. По его словам, Гаджиева чувствует себя хорошо, проблем со здоровьем не испытывает и содержится в общей камере с несколькими женщинами. Жалоб на условия содержания, качество питания или отношение со стороны сотрудников изолятора у нее нет.

В ходе беседы с адвокатом Илдуза Гаджиева открыто заявила, что считает вердикт Хазарского районного суда полностью незаконным, необоснованным и несправедливым. Блогерша подчеркнула, что не ожидала столь сурового решения и до сих пор находится в шоковом состоянии. По словам Гасанова, даже сокамерницы Гаджиевой удивлены таким исходом дела, отмечая, что в Азербайджане за дорожно-транспортные происшествия, особенно носящие спорный характер, женщин практически никогда не приговаривают к реальным срокам заключения, а прецедентов отправки за решетку матери четверых детей по такой статье ранее не фиксировалось. На данный момент за детьми блогерши присматривают бабушка с дедушкой, а ее супруг, являющийся гражданином Германии, в ближайшие дни должен прилететь в Азербайджан.

Трагический инцидент, ставший причиной уголовного преследования, произошел 27 июня 2025 года в 00:53 на автомобильной дороге Мардакян — Гала в Хазарском районе Баку. Гаджиева, управляя автомобилем Changan Qiyuan A05 Plug-in Hybrid (госномер 10-BY-117), совершила столкновение, задев заднее колесо ехавшего впереди автомобиля Mercedes-Benz D2 (госномер 77-UK-890) под управлением Амаля Муса оглу Меликова. В результате касательного удара и последующего лобового столкновения пассажирка «Мерседеса» Санубар Фирдовси гызы Мурадова получила тяжелые телесные повреждения, а водитель Амаль Меликов скончался от полученных травм. Хазарский районный суд признал И. Гаджиеву виновной в ДТП со смертельным исходом и приговорил ее к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы с арестом прямо в зале суда. Сторона защиты официально объявила о подготовке апелляционной жалобы.

Источник: Ölkə.az