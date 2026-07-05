Состояние тиктокерши Arzum 9999 ухудшилось

Состояние здоровья Ильдузы Гаджиевой, более известной в TikTok под ником Arzum 9999, ухудшилось.

Об этом заявил её адвокат Хикмет Алиев.

По словам защитника, Гаджиевой необходим постоянный врачебный контроль. Он также сообщил, что на приговор суда первой инстанции будет подана апелляционная жалоба.

Напомним, согласно приговору Хазарского районного суда, блогер Ильдуза Гаджиева приговорена к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Ранее государственный обвинитель просил назначить ей наказание в виде 5 лет и 9 месяцев лишения свободы.

Отметим также, что ДТП произошло в июне 2025 года в поселке Мардакян Хазарского района Баку. В результате аварии один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы. На время следствия в отношении блогерши была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Инфлюенсерше были предъявлены обвинения по статьям 263.2 (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть) и 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия ДТП) Уголовного кодекса Азербайджана.

Источник: unikal.az