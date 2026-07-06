«Она не покидала место аварии»: Свидетель рассказал новые детали ДТП с Arzum 9999 - ВИДЕО

Скандальное дело тиктокера Ильдузы Гаджиевой (Arzum 9999), осужденной за смертельное ДТП в Мярдякане на 5 лет и 2 месяца, остается одной из самых обсуждаемых тем в азербайджанских СМИ и социальных сетях.

Проживающая в США азербайджанская журналистка Ганира Аташ опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram два видеоролика, связанные с произошедшей в прошлом году в Мардакяне аварии.

В видео свидетель аварии – рабочий Нурлан Гусейнов – рассказывает о том, что И.Гаджиева не покидала место ДТП и находилась там около 20-25 минут и именно по ее телефону было сообщено об аварии в службу скорой помощи. По словам Н.Гусейнова И.Гаджиева почувствовала себя плохо, после чего ее отвезли в больницу - также он подчеркивает, что погибший в ДТП Амал Меликов вел автомобиль на повышенной скорости.

Н.Гусейнов отмечает, что участвовал в судебном процессе по делу И.Гаджиевой, где подробно рассказал об аварии, которая произошла перед его глазами и до сих пор находится в шоке от увиденного тогда.

Напомним, что на прошлой неделе Хазарский районный суд города Баку выступил с подробным заявлением, разъяснив обстоятельства дела и мотивы принятого решения. Следствие установило, что водитель грубо нарушила требования Закона Азербайджанской Республики «О дорожном движении» - одна из нарушенных статей которого следующая:

- Статья 37, часть 4: обязанность незамедлительно сообщить о ДТП в соответствующий орган исполнительной власти, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции.

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