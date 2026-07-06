​Верховный суд защитил работника, которого перевели на срочный договор и уволили 

​Гражданская коллегия Верховного суда Республики Азербайджан вынесла решение по делу об отмене приказа о прекращении срочного трудового договора, восстановлении на работе и выплате заработной платы за время вынужденного прогула.

​Согласно материалам дела, спор возник в связи с прекращением трудовых отношений с лицом, проработавшим в организации на основании бессрочного трудового договора более 5 лет. Впоследствии с данным сотрудником был заключен срочный трудовой договор сроком на 3 месяца, по истечении которого трудовые отношения были прекращены со ссылкой на окончание срока действия договора. Истец обратился в суд с просьбой признать данный приказ незаконным, восстановить его в должности, взыскать заработную плату за время вынужденного прогула и удовлетворить иные требования.

​Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, однако апелляционный суд отменил это решение и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

​Верховный суд в своем определении подробно разъяснил подход к правовому регулированию трудовых отношений, отметив, что трудовое законодательство четко разграничивает случаи заключения срочного или бессрочного трудового договора в зависимости от характера работы. В соответствии со статьей 45 Трудового кодекса, если по условиям выполнения трудовой функции заранее известно, что работа или оказываемые услуги носят постоянный характер, такие отношения должны оформляться бессрочным трудовым договором. Срочный же трудовой договор может применяться исключительно в случаях, прямо предусмотренных законом в качестве исключения.

​Верховный суд особо подчеркнул, что, согласно материалам дела, трудовая функция по спорной должности носит постоянный характер, и данный факт не оспаривается сторонами. В таких обстоятельствах выбор модели срочного трудового договора должен иметь под собой правовое обоснование, подтверждаться объективной необходимостью либо законными исключениями. В противном случае подобная договорная практика вступает в противоречие с самой сутью трудового права.

​Суд также внес ясность в понятие «взаимное согласие», указав, что данный институт возможен лишь в условиях реального равноправия сторон и на основе их свободного волеизъявления. В трудовых отношениях, где работодатель изначально занимает более сильную позицию, формальное согласие не может служить основанием для изменения правовой природы трудового договора. Переход работника на краткосрочный контракт после многолетних трудовых отношений - при отсутствии разумных и логичных причин - ставит под сомнение добровольность такого соглашения.

​Кроме того, Верховный суд отметил, что трудовое право - это не просто инструмент регулирования договорных отношений, но и отрасль права, призванная защищать конституционные права работников. С этой точки зрения трудовые отношения должны основываться на принципах равенства сторон, справедливости и верховенства закона.

​В итоге Верховный суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решение суда апелляционной инстанции - в силе.